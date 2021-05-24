疫情下餐飲業慘到爆 他去簡餐店外帶曝：店員感動得快哭了

本土疫情嚴峻，不少縣市禁止餐廳開放內用服務，許多餐廳改推外帶服務，或是乾脆暫時歇業。有網友表示，「一堆店家現在看到客人都像看到上帝，在這樣下去，店家都要倒光，餐飲業恐怕會大洗牌」。其他網友也表示，日前去簡餐店消費，店員看到客人都快哭出來了。

有網友在PTT發文表示，近日疫情越來越嚴重，對於餐飲店而言可說是一大考驗，飲料店可能影響較小，因為客人多是習慣外帶，但平常多是以內用為主的店家根本是「慘到哭」，許多餐廳都改推外帶優惠吸引客人。

還有網友說，現在一堆店家只能外帶、不能內用，生意差了非常多，看到客人都覺得看到上帝，再這樣下去，許多餐飲店家恐怕都要倒閉，餐飲業也會因此大洗牌。

其他網友則留言「沒辦法現況就是這樣」、「轉換營業方式，改預訂外送服務吧」、「先關再開可能比較划算，撐著就是淨損」、「台灣業者吃土」、「沒生意，光那店租都能壓死人吧」、「吃到飽、火鍋、燒肉店大概完蛋了，禁止內用怎麼吃」、「拖到年底的話不知道會怎樣」、「網美文青店會先倒」、「希望疫情快結束，倒掉很多店家對很多家庭經濟衝擊很大，對社會不是好事，民眾的選擇也會少很多」。

還有網友留言，「真的很可憐，我前幾天去簡餐店外帶時，店員感動得快哭了」、「吃到飽的店這陣子都歇業了」、「日本就是這樣，頂多撐兩個月吧，再來就會倒店洗牌了」、「日本大阪心齋橋因疫情倒了一堆店」。