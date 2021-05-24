八大行業狂被檢舉！22字求饒喊將心比心 網歪樓大讚：字好看

近期台灣疫情爆發，起始點之一包括一名蘆洲確診案例至萬華茶店消費，導致疫情從萬華開始蔓延，也讓外界質疑八大行業是防疫破口，目前指揮中心已下令八大行業暫停營業，但仍有八大行業持續接獲檢舉，怨念很深的寫下22字看板，其他網友則歪樓大讚「字寫得很好看欸！」

有網友在臉書專頁「路上觀察學院」貼出一張照片，只見看板上寫著「沒有營業了，將心比心，八大行業也是人，不要再檢舉了」。讓該網友直呼「怨念很深啊！」

其他網友則留言「這個字體寫在看板上很強」、「有學過pop喔！」、「字寫得很不錯」、「至少再寫對了」、「字很棒」、「現在人每天都若有似無在檢討八大行業、萬華人，還有茶室，根本就是變相歧視了」、「萬華根本是被殺雞儆猴的地區」。

不過也有網友質疑，「就沒有營業了幹嘛還貼這張？」、「意思是指之前有營業被檢舉吧」、「就將心比心，不要偷營業、不要成為防疫破口很難？」、「只會檢討人，不檢討事情」、「沒有營業為什麼會被檢舉」、「這是此處無銀三百兩吧！ 既然沒營業幹嘛求饒？」