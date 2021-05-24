他問「防疫旅館月薪四萬」有誰要做？網嘆風險高錢少

台灣新冠疫情升溫，確診數破百例已連續多日，防疫資源需求大增，其中又以防疫旅館提供主要的居家隔離服務。近日有網友發文表示，防疫旅館的薪水不錯，但須承擔染疫風險，詢問這樣的工作條件是否有網友願意，貼文一出引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文「你願意到防疫旅館上班嗎？」，他在文中說明本來就在旅館業工作，近期因為疫情嚴重影響生意，老闆希望能轉型成防疫旅館，但考慮工作安全與薪水條件，讓他十分為難。

他解釋在防疫旅館工作主要協助境外移入的人做居家隔離，原來的薪水再加上防疫獎金大約四萬，但須承擔高染疫風險，「又有人說加入防疫旅館的行列是在替台灣盡一份心力，我想知道大家怎麼看？」

貼文一出許多網友紛紛回覆，「這麼危險才40k，真的好低薪」、「我在防疫旅館，但我沒四萬耶，可以哭嗎？」、「對於現在工作高於四萬又可以全程WFH的人來說，四萬又高風險的條件，沒有什麼吸引力，除非被洗腦心靈上的富足」、「我也在防疫旅館但我也沒4萬，每個工作都是辛苦的，看你怎麼看待」。也有護理學系的網友回應「我風險更高薪水只有29k，不說了我去旁邊哭」、「我護理師新人期遇到這件事，去急診支援一個月也沒加錢，純白班四萬欸，防疫津貼都給急診的人了，攤手」。