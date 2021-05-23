快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

饒河夜市只剩「這一攤」宛如夜間包場 網心酸：不擺沒下一餐

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO出一張照片並表示，饒河夜市夜間包場，讓不少網友看到後直呼「是不是沒人通知他」。圖擷自路上觀察學院
一名網友PO出一張照片並表示，饒河夜市夜間包場，讓不少網友看到後直呼「是不是沒人通知他」。圖擷自路上觀察學院

國內疫情持續延燒，多數民眾都待在家裡防疫不敢外出，然而有些人為了生計還是必須出門做生意，但因為沒有顧客上門，生意也是相當慘澹。日前就有一名網友在臉書《 路上觀察學院 》中PO出一張照片並表示，饒河夜市夜間包場，讓不少網友看到後直呼「是不是沒人通知他」。

從原PO貼出的照片可見，一名3C攤販在饒河夜市街道上擺攤，但四周因為沒有攤位，因此顯得相當冷清，黑漆漆的街道中只有該攤販的燈光，加上附近也沒有行人經過，感覺就好像「攤販夜間包場」，原PO更在文中鼓勵「台灣加油」。

PO文一出後，立刻吸引網友熱議，紛紛打趣留言，「兩邊的居民表示：多年以來第一次感受到什麼叫安靜的睡眠」、「哥擺的不是攤，是習慣」、「真的好冷清」、「從來沒看過饒河夜市是這樣」、「饒河夜市從來沒那麼冷清過」、「孤獨的擺攤人」、「有點心酸的感覺」、「現在很多夜市擺攤都是這樣」。

不過也有網友透露現在的夜市攤商都很辛苦，「租金都年繳了，不擺不行」、「這樣可能連攤租都繳不出來了」、「真的沒有人，完全做不了生意」、「可能不出來賣，就沒有下一餐」、「還是得出來擺，因為還有老婆小孩要養」。

夜市 3C 疫情

延伸閱讀

星座+血型「最會耍小聰明」TOP3 心機卻可愛的他最為致命

家中防疫看Netflix截圖螢幕秒變黑 網友曝1原理：現在才知

半夜3點外送竟接到「這種單」 網友一看驚呼：是要普渡嗎？

超鬱卒！北市買舊公寓發現銀行鑑價差120萬 內行人：很正常

相關新聞

饒河夜市只剩「這一攤」宛如夜間包場 網心酸：不擺沒下一餐

國內疫情持續延燒，多數民眾都待在家裡防疫不敢外出，然而有些人為了生計還是必須出門做生意，但因為沒有顧客上門，生意也是相當慘澹。日前就有一名網友在臉書《 路上觀察學院 》中PO出一張照片並表示，饒河夜市夜間包場，讓不少網友看到後直呼「是不是沒人通知他」。

足跡經過公司附近！女為保護家人主動篩檢反遭酸：搬出去

國內疫情升溫，全台連7天確診破百例，高雄截至21日出現了16例本土，高雄市長陳其邁也表示高雄市府在23處地點提供快篩採檢，這6天是關鍵。有一名女網友表示，因為高雄最近案例開始增加，足跡都在自己公司和住家附近，所以去做了篩檢，但這個舉動反而被家人罵，「甚至要她搬出去」，讓她感到很難過。

請來裝冷氣的師傅「飲料、便當」貼心嗎？過來人分享殘酷經驗

天氣越來越熱，不少民眾已經受不了開冷氣，近日有一名網友疑惑「請來家中安裝冷氣的師傅『飲料、便當』會很貼心嗎？」，有過來人揭露真相，要她「真的要注意」，引發網友討論。

疫情多頭燒！「假日真的有人出門玩？」網直言：別高估台灣人

本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全國進入第三級警戒，為了讓疫情能減緩，指揮官陳時中昨天(21日)在指揮中心記者會上呼籲民眾「這個假日盡量留在家中，非必要請勿外出」，減少人員流動，也避免群聚產生，不過網友好奇民眾假日真的會「乖乖待在家嗎？」，多數網友認為「別太高估台灣人」。

別囤物資！物流業「每天爆肝12hr」 同行揭：司機行蹤太可怕

國內疫情瞬間爆發，不少民眾因擔心缺乏物資，紛紛前往各大超市和賣場補貨，泡麵、乾糧、衛生紙等生活用品，一度搶購一空。一名在物流業工作的網友就透露，這波疫情搶購潮讓物流公司的各部門，各個忙得人仰馬翻，幾乎每天工時都超過12小時，無奈呼籲民眾「別再屯貨」。而文章曝光後，引來許多同業分享，還有人指出司機常送貨到有確診足跡之處，直呼「真的太可怕」。

「病例增加你害的！」 男大生返鄉遭嗆無奈喊：向中部人道歉

國內本土疫情持續擴大，全國都已進入第三級防疫警戒，其中雙北的確診人數直線攀升，染疫狀況最為嚴峻。而一名來自台中的網友透露，自己在台北讀書，因為擔心有封城的可能性，他選擇回到台中老家，卻被鄰居大聲指責，讓他無奈直呼「到底要我怎麼做，你們才可以包容我？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。