饒河夜市只剩「這一攤」宛如夜間包場 網心酸：不擺沒下一餐

國內疫情持續延燒，多數民眾都待在家裡防疫不敢外出，然而有些人為了生計還是必須出門做生意，但因為沒有顧客上門，生意也是相當慘澹。日前就有一名網友在臉書《 路上觀察學院 》中PO出一張照片並表示，饒河夜市夜間包場，讓不少網友看到後直呼「是不是沒人通知他」。

從原PO貼出的照片可見，一名3C攤販在饒河夜市街道上擺攤，但四周因為沒有攤位，因此顯得相當冷清，黑漆漆的街道中只有該攤販的燈光，加上附近也沒有行人經過，感覺就好像「攤販夜間包場」，原PO更在文中鼓勵「台灣加油」。

PO文一出後，立刻吸引網友熱議，紛紛打趣留言，「兩邊的居民表示：多年以來第一次感受到什麼叫安靜的睡眠」、「哥擺的不是攤，是習慣」、「真的好冷清」、「從來沒看過饒河夜市是這樣」、「饒河夜市從來沒那麼冷清過」、「孤獨的擺攤人」、「有點心酸的感覺」、「現在很多夜市擺攤都是這樣」。

不過也有網友透露現在的夜市攤商都很辛苦，「租金都年繳了，不擺不行」、「這樣可能連攤租都繳不出來了」、「真的沒有人，完全做不了生意」、「可能不出來賣，就沒有下一餐」、「還是得出來擺，因為還有老婆小孩要養」。