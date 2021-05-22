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請來裝冷氣的師傅「飲料、便當」貼心嗎？過來人分享殘酷經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇需要請來安裝冷氣的師傅飲料或是便當嗎。 示意圖／ingimage
網友好奇需要請來安裝冷氣的師傅飲料或是便當嗎。 示意圖／ingimage

天氣越來越熱，不少民眾已經受不了氣溫，紛紛開冷氣，近日有一名網友疑惑「請來家中安裝冷氣的師傅『飲料、便當』會很貼心嗎？」，引發兩派網友熱議，也有人分享經驗「會被認為人好就開始不注重細節亂做」。

網友PTT WomenTalk板發文詢問，她表示一般來裝潢的工人，似乎很多民眾都會請他們喝飲料，以求不要亂搞，雖然理論來說，應該只要給工資就要做到好，因此很好奇大家在裝冷氣的時候，是不是也會請安裝冷氣的師傅幾杯手搖飲？

此文一出馬上引起網友熱議，「會搞的請了照搞啊」、「有沒有請都沒差，快點做完收工比較實在」，「防疫期間不會」、「話說上次來我家安裝冷氣的兩位工人，媽媽拿200元給他們吃便當，冷氣漏水管還沒安裝對位」、「我來做會把八十分做到九十分」。

但也有人表示，「會叫外送請飲料耶」、「會請喝超商飲料，不會請手搖飲，免得他們怕我加料」、「會叫外送一起喝，人家也是辛苦工作，飲料小錢啦，開心就好」、「請清洗冷氣的師傅喝瓶裝礦泉水」、也有人過來人分享經驗「工班會覺得你人很好，很好說話，就開始不注重細節亂做，建議等工程完工後好好犒賞慰勞請吃飯都不遲」。

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