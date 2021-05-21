「病例增加你害的！」 男大生返鄉遭嗆無奈喊：向中部人道歉

國內本土疫情持續擴大，全國都已進入第三級防疫警戒，其中雙北的確診人數直線攀升，染疫狀況最為嚴峻。而一名來自台中的網友透露，自己在台北讀書，因為擔心有封城的可能性，他選擇回到台中老家，卻被鄰居大聲指責，讓他無奈直呼「到底要我怎麼做，你們才可以包容我？」

該網友在網路論壇「Dcard」發文表示，自己在台北讀書，並住在學校宿舍，由於宿舍內為共用衛浴空間，從台北發布第三級警戒後，所有住宿生都相當恐慌，加上擔心台北有可能封城、打工也因疫情取消，他生怕到時候會面臨沒有食物的狀況，因此決定返回台中。

該網友說明，雖然學校鼓勵學生請爸媽來載回家，但因父母無法抽空，他只好獨自搭乘火車，並全副武裝帶好酒精、口罩，全力做好防護措施；而一回到家後，他也馬上全身消毒一遍，再將衣服丟進洗衣機洗，並且自主隔離，這幾天外出都只有到超商消費。

然而，該網友指出，自己日前在超商遇到一名鄰居，由於這位鄰居原先就知道他在台北讀書，一看到他便大聲斥責「都是你們從台北來的，才害我們病例增加」，而一旁的店員聽到後，也頓時像看見怪物一樣，讓他心裡非常不舒服。

該網友表示，其實他認為鄰居說得沒錯，因此想和中部人抱歉，嘆道「身為台中人，還要讓你們承擔染疫風險」；但他隨後也強調，自己真的別無選擇，也有盡力做好一切防疫，不論在台北或台中都沒有亂跑，無奈直呼「到底要我做到怎樣，你們才可以包容我？」

文章湧入網友討論，不少人留言「鄰居真沒禮貌」、「辛苦你了，非常能理解你的處境」、「一堆人都在怪所有北部人」、「比起那些不戴口罩趴趴走的人好太多了」、「感同身受，就算我們再怎麼努力，似乎都會被貼上標籤」、「是無知的人比較可怕」等，支持原PO立場。

但許多人也提到「雙北都有呼籲，希望大家這陣子不要離開」、「因為有封城的可能，所以趕緊把身上可能存在的病毒帶回中部，這被罵不是很正常？」、「政府一直呼籲大家不要移動，結果現在大學生全台亂竄」等，認為原PO行為確實不妥；此外，也有人說「我是乖乖關在房間自主健康管理，我覺得這是返家大學生必須做的」、「回家不是問題，但沒自主管理14天有點母湯」。