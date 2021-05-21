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工人休息拉下口罩喝水用餐 路人斥「就是你們這種人」引眾怒

聯合新聞網 / 綜合報導
天氣炎熱又遇到疫情影響，讓工人得戴上口罩在戶外工作，相當悶熱。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
天氣炎熱又遇到疫情影響，讓工人得戴上口罩在戶外工作，相當悶熱。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

連續6天全台本土新冠肺炎病例破百例，防疫警戒升級到第三級，民眾外出一律都得戴口罩，否則將依法開罰。有網友日前在外面看到一名工人休息時在路邊拉下口罩喝水吃飯糰，沒想到一位路過的男子見狀竟斥責「就是你們這種人害的」，讓這名網友為工人感到不捨與心疼，貼文一出也讓鄉民們大感不平。

這名網友在臉書「爆怨2公社」寫道，日前外出買飲料時，看到一位工人工作告一段落，滿臉通紅、汗水淋漓地正在路旁休息，他拉下口罩喝水、吃飯糰，這時一名年輕男子經過見狀，竟斥責說「現在疫情那麼嚴重，還不戴好口罩，等到不可收拾就是你們這種人害的」。

工人被罵後並沒有說什麼，急忙地將飯糰吞下、水灌完後準備離開。看到工人那麼辛苦又無法好好休息，原PO相當不捨，就將手上剛買的3罐冰涼飲料全都送給他，並說了聲「辛苦了」。原PO覺得雖然有點不好意思，但沒這麼做就離開會不大舒服，他也向所有的工人朋友致上敬意。

貼文讓許多人大讚原PO很有愛心，「好溫馨的動作」、「你真的心態很正常，工人很辛苦不要看不起他們」、「謝謝你的暖心，太陽下曝曬的工作，真的很辛苦」；還有人替工人抱不平，「有誰吃飯不用脫口罩的」、「我覺得這種的可以接受！畢竟他周遭沒有群聚，如果害怕自己不要靠近，保持距離就好」、「在大太陽底下工作的人不要說呼吸困難了，光一個上午就要換幾個口罩都濕透了，矯枉過正也不要太誇張了」、「請那位男子示範如何不脫口罩吃東西」。

還有從事勞力性工作的網友也感同身受，「謝謝您的體諒！我做公共工程的，我真的不知道要在哪邊吃飯，早上6點出門晚上6-7點回家，早餐店禁止內用午餐也是，我只能坐在路邊吃，不然就是躲的遠遠的角落，生怕疫情的關係被別人指責」、「謝謝你的發聲，做工的頂天立地賺血汗錢，不怕髒願吃苦，很多還得整日曝曬不停的工作，為了多賺一點真的很辛苦」。

口罩 新冠肺炎

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