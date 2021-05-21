「確診不是萬華錯」不滿18萬人遭霸凌 在地人發文討公道

台灣本土新冠肺炎病例急速增加，尤其萬華茶藝館爆發多起群聚感染後，傳播鏈蔓延開來，導致全台疫情升溫，而萬華也開始遭受到異樣眼光看待。一名萬華居民發文抱怨這些日子以來遭受到歧視和霸凌，讓他氣憤又無奈，直呼「這不是萬華的錯」，希望還給萬華一個公道。

原PO匿名在臉書「黑特帝大小站」寫道，萬華在短短的幾天內登上各大媒體版面，他抱怨在不公正的渲染之下，彷彿病毒是從這裡生出來的。原PO不滿地說萬華也是受害者，卻得承受揶揄、排擠以及霸凌，「任何確診者都盡量的跟萬華扯上一點關係，似乎就找到染毒足跡可循」。

他無奈地說現在只要經過萬華，好像就有機會感染到，「但我24小時都待在萬華裡面，到目前我還好好的」。原PO說萬華居民在冊有18萬人，以目前確診的萬華人不到300來算，萬華人確診比例才0.166%，但自從本土疫情爆發後，萬華就遭到異樣眼光看待，「萬華已經被同胞霸凌了好幾天，這不是萬華的錯」。

原PO表示每個確診者或許走過100個地方，但只要當中有個地方是萬華，萬華就得替其他99個地區擔下這個罪名，這是非常不公平的。他說大家都是有經過教育訓練的，希望能停止「確診=萬華」這種思想，還給萬華一個公平與正義。

在PTT上也有人發文為萬華抱不平，「萬華已經被台灣人當成替罪羊了嗎？」、「萬華人以後會不會被霸凌？」、「罪魁禍首再怎麼輪萬華也不是第一順位」、「萬華會自己生病毒出來喔？」、「這跟萬華有什麼關係，台灣疫情緊急，現在最不需要的就是這歧視」。