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他用考試來比喻疫情！當別國就快交卷 台灣驚覺「怎麼還有背面？」

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣疫情緊張，有中部民眾進出百貨公司包得密不透風。記者黃仲裕攝影／報系資料照
台灣疫情緊張，有中部民眾進出百貨公司包得密不透風。記者黃仲裕攝影／報系資料照

台灣疫情嚴峻，每日確診破百，對照去年防疫優等生的表現，形成鮮明對比。有位網友在Ｄcard時事板以「台灣真的像一個笨蛋考生」發文，說台灣像粗心的考生，快速寫完考卷對其他人大喊「I can help」，結果當別人快交卷，台灣才發現還有背面要寫。網友大讚「比喻蠻中肯的啊」。

原po表示，「有一個考生叫台台，只用了不到一半的考試時間就把考題寫完，大聲對其他考生喊「I can help」。考試時間快結束時，才悲劇發現原來考卷背面還有題目！同一時間，其他考生已經幾乎快寫完考卷，只剩下台台還在埋頭苦寫，只能怪台台之前太驕傲又很粗心，更悲哀的是，當台台帶著懊悔之心回到家時，想先洗個澡再打場lol，結果沒水不能洗澡，也沒電不能打lol。」

po文一出，意見兩極，有人力挺台灣，「台台背面雖然還沒寫 但考試分數還是比大部分的人還高」、「台台早就發現考卷有倒扣的計算方式，等著看歐洲國家敢解封，寫完兩面的分數，還不如只有寫一面的台台！」、「第一面是台台最不爽的中國老師出的是非題，反正全部都打X，竟然也都對了。翻面發現是英國老師的選擇題，突然就傻住不知怎辦，底下瞥到印度老師更難的問答題，目前嚇爛正在抖」、「幫你畫重點，人家有疫苗」。

也有人認為台灣防疫確實鬆懈了，「已經有一年多的考古題在眼前，結果台台視而不見，考卷還在第一面，還沾沾自喜第一面似乎比別人兩面分數高？ 請問你寫到第二面了嗎？」、「疫情爆發有些人國內也是玩很爽啊！是台台先爽完，然後又被叫回來寫第二場考試吧！」、「可惜其他人考卷要寫完了可以出去玩了，台台第一頁才剛寫完」、「國外新聞都直接寫台灣是因為自滿而淪陷的」、「大家考完準備開趴，只剩台台一個人被排擠」、「亂世之中還是先選擇自保吧！真的確定自己國家安定了，再去幫別人」。

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