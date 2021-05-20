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為何上海人口超多卻防疫成功？ 網驚嚴格措施：台灣做不到

聯合新聞網 / 綜合報導
儘管常住人口超過2,400萬的上海，新冠疫苗接種已達到2,200萬劑次，多數人出門依然習慣戴上口罩。記者林則宏／攝影
儘管常住人口超過2,400萬的上海，新冠疫苗接種已達到2,200萬劑次，多數人出門依然習慣戴上口罩。記者林則宏／攝影

有網友在PTT八卦版好奇發問「為何上海能防疫成功？」他表示詢問不少現在在上海工作的台灣朋友，他們都說上海如今的生活都很正常了，讓他忍不住納悶，「奇怪，上海人口那麼多，為何他們都沒事，甚至都在旅行？」對此，一名在大陸工作的台灣網友就回文解析關鍵原因。

這名在大陸工作的台灣網友就回文分享， 去年爆發疫情初期，進入上海（含中國境內）者全部強制居家隔離14天，且所有外省市員工不必立即復工，公司不得算曠職，鼓勵員工在家辦公，並強制員工在微信群組內每日回報體溫，所有住院患者須做肺部CT，且除非必要手術，其餘須全面停診。

中期階段，外國人進入上海強制至防疫旅館隔離14天，原在中國境內者需持核酸檢測報告進入上海，並建立健康碼、確診者足跡地圖，且各公共場所皆實名制登記；國際線航班限制一國單周一班次，且若出現確診患者則停飛一周，出現3例以上確診則禁止該航空公司飛航空線。

後期階段，上海在今年1月左右針對各區進行幾乎是「普篩」的核酸篩查，同時醫護人員及防疫旅館員工已經全面施打疫苗，居民（含外來公務人員）全面免費施打疫苗；另外，國際線航班方面，航空公司維持一國單周一班次制度，但只要連續1個月不出現確診，即可改為一周兩班次。

台灣網友看了大陸超嚴謹防疫規範，忍不住直呼「台灣做不到這種程度吧，會被罵死」、「台灣刁民那麼多，你試試看」、「幫高調，人真的多制度有做出來」、「台灣做不到，所以現在全台三級」、「台灣真的有聽到不乖乖隔離偷跑的，唉」。

在地台人分享1張圖曝光上海防疫水準。圖擷自PTT
在地台人分享1張圖曝光上海防疫水準。圖擷自PTT

PTT 上海 疫情

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