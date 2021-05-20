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台南防疫文宣「管到萬華去」 網抓包抄襲開酸：「抄」前部屬
雙北地區15日最早升級三級警戒，但隨著本土新冠肺炎確診數日漸增加，指揮中心也緊接著宣布，各地方政府皆提升至三級警戒狀態至28日為止，各縣市政府加緊腳步宣導、呼籲民眾做好防疫措施。然而，台南市府近日推廣的防疫文宣中，竟被網友抓包疑似抄襲台北市文宣。
有網友在PTT爆料，收到台南市政府官方LINE帳號5月19日傳送的防疫文宣，在第10點處竟直接寫著「擴大台北市萬華地區篩檢量能」，隨後又再傳送修正文宣，這讓網友忍不住砲轟，「大台北市萬華地區忘了改，就把台南市長黃偉哲的名字放上去，小編是不是過太爽啊？」
許多人看了也直搖頭，紛紛留言開酸「這小編可能會被鞭」、「抄答案連名字都抄了」、「爽，複製貼上！」、「連抄作業都不會啊？」、「『抄』前部署哈哈哈」、「台南看好了～跟著台北走就對了」、「小編這錢是不是太好賺？」
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