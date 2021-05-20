快訊

本土病例今再倍增？新北市衛生局證實：確實會增加

中市文心路、中清路口5樓透天厝火警 疑有民眾受困

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南防疫文宣「管到萬華去」 網抓包抄襲開酸：「抄」前部屬

聯合新聞網 / 綜合報導
台南市長黃偉哲（中）坐鎮疫情記者會。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）坐鎮疫情記者會。圖／台南市政府提供

雙北地區15日最早升級三級警戒，但隨著本土新冠肺炎確診數日漸增加，指揮中心也緊接著宣布，各地方政府皆提升至三級警戒狀態至28日為止，各縣市政府加緊腳步宣導、呼籲民眾做好防疫措施。然而，台南市府近日推廣的防疫文宣中，竟被網友抓包疑似抄襲台北市文宣。

有網友在PTT爆料，收到台南市政府官方LINE帳號5月19日傳送的防疫文宣，在第10點處竟直接寫著「擴大台北市萬華地區篩檢量能」，隨後又再傳送修正文宣，這讓網友忍不住砲轟，「大台北市萬華地區忘了改，就把台南市長黃偉哲的名字放上去，小編是不是過太爽啊？」

許多人看了也直搖頭，紛紛留言開酸「這小編可能會被鞭」、「抄答案連名字都抄了」、「爽，複製貼上！」、「連抄作業都不會啊？」、「『抄』前部署哈哈哈」、「台南看好了～跟著台北走就對了」、「小編這錢是不是太好賺？」

有網友爆料，台南市政府官方LINE傳送防疫文宣卻被抓包疑似抄襲台北市文宣。圖擷自PTT
有網友爆料，台南市政府官方LINE傳送防疫文宣卻被抓包疑似抄襲台北市文宣。圖擷自PTT

PTT LINE 黃偉哲 疫情

延伸閱讀

全台目前最安全的地方在哪？ 網一面倒：兩件事做到就安全

檢疫醫曝實況「每28個中5個」 籲「準四級」：全面關閉不為過

早爆莫德納疫苗快來台 周玉蔻氣柯文哲「居然沒在聽！」

柯文哲急徵退休醫護！人夫著急「老婆想去怎辦」網兩派大戰

相關新聞

他用考試來比喻疫情！當別國就快交卷 台灣驚覺「怎麼還有背面？」

台灣疫情嚴峻，每日確診破百，對照去年防疫優等生的表現，有著鮮明對比。有位網友在Ｄcard時事板以「台灣真的像一個笨蛋考生」發文 ，說台灣很像粗心的考生，快速寫完考卷對其他考生大喊「I can help」，結果當別人快交卷，台灣才發現還有背面要寫。網友大讚「比喻蠻中肯的啊」。

足跡經過公司附近！女為保護家人主動篩檢反遭酸：搬出去

國內疫情升溫，全台連7天確診破百例，高雄截至21日出現了16例本土，高雄市長陳其邁也表示高雄市府在23處地點提供快篩採檢，這6天是關鍵。有一名女網友表示，因為高雄最近案例開始增加，足跡都在自己公司和住家附近，所以去做了篩檢，但這個舉動反而被家人罵，「甚至要她搬出去」，讓她感到很難過。

請來裝冷氣的師傅「飲料、便當」貼心嗎？過來人分享殘酷經驗

天氣越來越熱，不少民眾已經受不了開冷氣，近日有一名網友疑惑「請來家中安裝冷氣的師傅『飲料、便當』會很貼心嗎？」，有過來人揭露真相，要她「真的要注意」，引發網友討論。

疫情多頭燒！「假日真的有人出門玩？」網直言：別高估台灣人

本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全國進入第三級警戒，為了讓疫情能減緩，指揮官陳時中昨天(21日)在指揮中心記者會上呼籲民眾「這個假日盡量留在家中，非必要請勿外出」，減少人員流動，也避免群聚產生，不過網友好奇民眾假日真的會「乖乖待在家嗎？」，多數網友認為「別太高估台灣人」。

別囤物資！物流業「每天爆肝12hr」 同行揭：司機行蹤太可怕

國內疫情瞬間爆發，不少民眾因擔心缺乏物資，紛紛前往各大超市和賣場補貨，泡麵、乾糧、衛生紙等生活用品，一度搶購一空。一名在物流業工作的網友就透露，這波疫情搶購潮讓物流公司的各部門，各個忙得人仰馬翻，幾乎每天工時都超過12小時，無奈呼籲民眾「別再屯貨」。而文章曝光後，引來許多同業分享，還有人指出司機常送貨到有確診足跡之處，直呼「真的太可怕」。

「病例增加你害的！」 男大生返鄉遭嗆無奈喊：向中部人道歉

國內本土疫情持續擴大，全國都已進入第三級防疫警戒，其中雙北的確診人數直線攀升，染疫狀況最為嚴峻。而一名來自台中的網友透露，自己在台北讀書，因為擔心有封城的可能性，他選擇回到台中老家，卻被鄰居大聲指責，讓他無奈直呼「到底要我怎麼做，你們才可以包容我？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。