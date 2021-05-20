柯文哲急徵退休醫護！人夫著急「老婆想去怎辦」網兩派大戰

全台本土疫情延燒，台北市長柯文哲19日在記者會上喊出「退休醫護召集令」，希望北市退休及離職的醫護人員能協助，讓防疫的能量更多一點，對此，有一名人夫表示，老婆看到後想去報名盡一份心力，但是家中還有一個未滿一歲的女兒，讓他不知道該如何是好，於是上網求救。

網友在PTT八卦版問，老婆目前都在家裡照顧小孩，昨天看到了柯文哲發布的「退休醫護召集令」後，表示很想去盡一份心力，也已經填好了表單，但是原PO卻覺得「很不願意讓她現在去這麼高風險的地方工作」，加上女兒還未滿一歲，不知道該如何是好。

網友看完則說，「有打過疫苗就OK，請同理並支持她，感謝她的付出」、「認真回，叫她先打疫苗」、「讓她去，你請假在家顧小孩，現階段對台灣而言，她比你有用多了」、「父母有體力又樂意照顧孫女的話，就讓她去啊」、「老婆好偉大，先謝謝她這份心」。

也有人覺得，「小孩要緊」、「當然不要，但不要用阻止的，要用小女兒去勸說」、「小孩太小可能不太適合」、「別去，照顧小孩第一」、「不要去，家裡安全就是對社會最好」、「小孩太小，大一點再說」。

柯文哲在19日的台北市政府防疫記者會表示，現在感染數量太多，每日約增加一百床，多數症狀不明顯的確診者不用送醫院，送防疫旅館隔離即可，但防疫旅館沒有專業醫護人員，還是在有監視的情況下比較安全，目前陸續訓練醫護人員，但仍不夠，所以要徵召退休醫護人員，大家可以先來報名。