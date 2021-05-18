阿伯沒戴口罩好無助！女網友「一暖心舉動」讓上萬人讚翻了

台灣新冠肺炎疫情升溫，已經連三天本土確診破百，雙北也進入三級防疫警戒，全員外出戴口罩備戰，不過昨天(17日)傍晚，一名女網友在買飯的時候，遇到了一名阿伯「沒有戴口罩」，下一秒她的暖心舉動，讓上萬人看了「讚翻」。

最近全民拼防疫，外出都一定要戴上口罩，但是仍是有人沒有落實，一名女網友在臉書「爆料公社公開版」發文說，昨天(17日)在買晚餐的時候，看到一名阿伯沒有戴口罩，現場客人你看我、我看你，沒有人有行動。

於是女網友默默地拿出口罩給這名阿伯，她也說「最感動的是，阿伯也默默儘速地戴上我給的史努比口罩，過程都沒有說話，只有和阿伯用眼神示意謝謝您收下我的口罩，您戴口罩很帥」。

女網友也說，戴口罩保護自己也保護別人，呼籲大家發現有人沒戴口罩請提醒他，他可能是忘了，或是老人家沒看電視或網路，如果身上剛好有就直接給他，您可能可以幫到千千萬萬的人，也讓醫療人員有喘息的空間。

面對暖心發文，有上萬人按讚，紛紛留言「大大的感謝您，台灣防疫加油，第一線人員也辛苦了」、「感覺很暖！神救援了無助的阿伯」、「直接遞上口罩，比跟他說請戴口罩還來得好！這是個好方法！」、「謝謝您的體諒，以暖心的實際動作代替謾罵」、「你很棒！每次都看到都是罵人，但你是幫助阿伯的」。