台北管太嚴 八大行業轉戰中南部做私的？對話曝光嚇壞台中人

國內疫情嚴峻，為了避免「人與人的連結」，包括雙北等多個縣市都已經下令讓八大行業暫停營業，但業者真的乖乖遵守規定嗎？有位女網友在《爆怨2公社》發文，說從事八大行業的友人私訊她，因為台北現在管很嚴，所以19日整群人要下來台中重操舊業。po文一出嚇壞網友，「可以麻煩妳直接通報嗎？不要讓他們再來台中害人了！」

原po友人告訴她，有一群八大行業的朋友要從台北到台中工作，原PO質疑「台中八大不是也停業了？」友人竟爆料：「台中一些私的都還可以營業」，友人表示「每個人都要錢生活，八大被停光，她們怎麼可能真的一直在家，誰養她們」，還說只要看外送茶平台，如果最近突然多了很多人，就知道從哪裡來。

網友罵翻，「就是有這種老鼠屎，人家才會覺得八大行業不好」、「這就是防疫破口，隱匿又趴趴走」、「也要奉勸親友，暫時不要去八大消費」、「扯...真的是老鼠屎阿，全省都要防疫不是只有北部」、「真的有缺到這兩個禮拜的錢嗎？撐到六月等疫情穩定，再接24h也不會有人管妳們好嗎？」、「為了錢連命可以不要是妳自己的事，但不要拖累全台灣的人」。

也有老司機爆出內情，「讓不讓八大歇業真的很兩難，很多小姐本來就經紀載著跑透透…台北跑到基隆、宜蘭、桃園上班的都有，而且小姐都日領居多…經濟或酒店多半都只知道化名…根本都沒小姐個資…真的很難追蹤」、「高雄也還有酒店私下營業，很過分」。

網友貼出與友人對話。 圖片來源／ 爆怨2公社