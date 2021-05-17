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記者會前他曝夢見「神秘數字333」 網喊：抓內鬼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在指揮中心開記者會前，發文稱夢見「神秘數字333」，沒想到竟與今日公布的單日確診數據完全吻合，引起網友熱議。記者楊雅棠／攝影
一名網友在指揮中心開記者會前，發文稱夢見「神秘數字333」，沒想到竟與今日公布的單日確診數據完全吻合，引起網友熱議。記者楊雅棠／攝影

近日台灣疫情升溫，單日本土確診個案節節攀升，人心浮動。昨（16）日廣播主持人周玉蔻在指揮中心記者會前提早公布確診數，引起軒然大波。今日又有網友發文，說夢見螢幕顯現斗大的「神秘數字333」，貼文引起網友熱烈討論。

一名網友今日近中午12點在PTT發文「神秘數字333」，他在文中說明自己因為太累在辦公室趴著睡著了，「睡到一半，抬頭看到螢幕居然亮起斗大的數字333」，他嚇得往後一跳，竟然從椅子上摔下大樓，最後滿身大汗的驚醒，更問廣大網友應該去哪裡收驚。

原PO結束夢境描述後，突然在文末補充防疫資訊，「請大家一定不要相信謠言，一切數字要以指揮中心公告的為主喔。」讓網友不禁懷疑有人洩漏確診數據，沒想到下午指揮中心開記者會，公布的單日確診個案數竟與原PO夢見的神秘數字完全相同，證實了網友的懷疑。

消息曝光後，大量網友留言回覆，「已檢舉文章到衛福部了」、「罰多少再請你分享給版友們」、「安心上路」、「333不知道，但300萬罰款說不定有機會」、「沒有背景不要亂挑戰喔」、「先噓，精彩539開出來再補推」、「內行的喔，3A0B ，呵」、「答對不收罰」、「朝聖」、「明天大樂透要簽幾號」、「有內鬼，停止公布」、「原來是時間旅行者」。

PTT 周玉蔻 衛福部 疫情

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