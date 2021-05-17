雙北停課網大讚柯、侯有魄力！轟：陳時中去哪了

本土疫情大爆發，雙北市今日宣佈高中以下學校明起全面停課，地方政府超前中央決策，也掀起大批民眾熱議。有網友在PTT大讚雙北市長「有擔當」，不少人質疑中央決策速度過慢，直言「陳時中躲去哪了啊？現在總統變柯文哲、副總統侯友宜？」

有網友在PTT發文表示，雙北市今日宣佈高中以下學校明起全面停課，雖然可以不用擔心學生在學校、補習安親班群聚，不過對家長而言肯定一大問題。有網友崩潰表示「家長怎麼辦？現在一堆雙薪家庭」、「家長崩潰了，比颱風停課不停班的惡夢更慘」。

對於雙北市當機立斷的決策，網友狂讚「有擔當」、「阿伯（指柯文哲）務實」、「不愧是外科出身（指柯文哲），毫不囉嗦」、「讚，有魄力」、「雙北市長真的超有料」、「雙北獨撐大局」。

有網友質疑，中央動作太慢，留言「反觀中央」、「全台都該動作了吧」、「相較之下牙醫（指陳時中）真的不行」、「中央的人呢？」、「中央已經沒用了，只剩報數字的功能」、「中央政府到底在幹嘛」，也有人疾呼「桃園跟基隆也該停課吧」。