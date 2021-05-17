他接「21公斤飲用水」外送單怨客人沒良心 同業怒：超危險

台灣疫情升溫，部分民眾避為免出門購買物品，選擇使用食物外送平台的生鮮外送功能，卻造成外送員的巨大負擔。一名外送員發文抱怨，有民眾下訂單購買大量飲用水，讓他直言「沒良心」，貼文引起大量網友回覆。

一名外送員在FB粉專「外送員的奇聞怪事」發文，他日前接到一生鮮雜貨外送的訂單，只有六個品項卻重達21公斤。根據他貼出的訂單截圖，顧客用外送平台訂了大量的飲用水，「3罐1.5公升的泰山純水、５公升的麥飯石礦泉水、兩瓶６公升的桶裝水」，讓該名外送員直呼「雖然疫情期間接到這種單一點都不意外，但還是要說聲：e04！！！！」他認為客人沒有同理外送員的辛苦，也補充說明「熊貓系統也有問題，要限制訂大水的量才對。」考慮到送單的危險性，他也呼籲同業一同抵制。

一名外送員發文抱怨接到了一筆訂單，內容是重達21公斤的飲用水，讓他直呼客人沒良心。圖／取自 外送員的奇聞怪事

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言表示重量限制也應納入外送規範，「很怕貨架斷掉」、「正常來說，商品應該要標註重量跟體積，就跟網購一樣，要限制包裹大小跟重量。熊貓做事就是做一半，想到什麼做什麼，但就完全不會考慮底層工作人員」、「訂這種東西的腦袋都不知道裝什麼，你知道外送員騎的是機車嗎？我們不是開貨車捏？」、「這已經比16公斤瓦斯還重了」、「這麼多這麼重的商品，為什麼不直接用家樂福線上購物訂購」、「這種訂單根本外送箱摧毀者⋯⋯」、「熊貓不該給客人有大水的選擇，客人也不該無腦的訂購」。