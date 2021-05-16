海運為何沒變破口？ 內行曝真相：比航空安全多了

本土確診今（16）日一口氣再暴增206例，許多人點名機師是這波危機中的最大破口，然而有網友就在PTT發文詢問，一樣都是邊境工作者，為何海運就沒變破口，引起廣大討論。

原PO發文詢問，「為何海運沒變破口，也不會抱怨隔離天數？」他續指，同樣是邊境工作者，船長跟船員好像從來沒爆出防疫漏洞，也沒聽過他們抱怨14天隔離太久，原PO疑惑：「明明海運的執勤時間更長，放風時間更短」。

對此，網友也表示：「被隔離在海上都幾個月起跳，習慣了」、「船上一趟，就隔離幾個月了」、「運量級數跟單程時間天差地遠」、「載貨物比較單純啊，載人的比較容易出問題，如公主號」、「海運下船一定14天，上船前要做核酸才能上，所以海運相對安全多了，而且現在靠碼頭沒什麼人會上船」、「船員到其他國家根本不能下地，怎麼可能中鏢」。

也有網友不滿機師：「X航就比較厲害，私菸都沒事了，搞特權3+11不意外」、「醫護也要14天，機師不知道在…」、「航空就貴族，海運低端啊」。