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沒品！男大生「用腳按電梯」還發文 網轟爆：哪來的猴子

聯合新聞網 / 綜合報導
防疫期間，台北市一名大學生竟然「用腳按電梯」，還自己在instagram上貼限時動態，被砲轟「丟人現眼」。 圖擷自Dcard
防疫期間，台北市一名大學生竟然「用腳按電梯」，還自己在instagram上貼限時動態，被砲轟「丟人現眼」。 圖擷自Dcard

疫情緊張時期，做好衛生防範，才能保護自己與他人。不過近日台北市一名大學生竟然「用腳按電梯」，還自己在instagram上貼限時動態，有網友看不下去轉發到Dcard，也讓該名大學生被砲轟「丟人現眼」。

網友昨（15）日在Dcard貼出照片，可以看到該名男大生穿著黑色鞋子，完全不顧其他人的防疫安全，直接用腳按電梯，還寫下「實在是怕爆」。

原PO看不下去表示：「防疫這樣做有點太太太誇張了吧？你如果真的怕的話，可以拿其他東西按，沒有必要用腳吧！那下一個要使用的人不就摸了你的腳印？」

對此，網友也紛紛回覆：「好噁，鑰匙是個好東西」、「我也會這樣，但差不多是在3歲的時候跟我哥玩，原來他的心智年齡等同我3歲」、「可能想說發到網路社群，要有幽默感給妹子看，殊不知只是無聊當有趣而已」、「學校不能處分嗎」、「腳的面積這麼大，是在按什麼鬼」、「世界上到底為何那麼多猴子」、「有夠沒品」。

大學生 Dcard 北市 疫情 電梯

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