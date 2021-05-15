八大行業全面停業 酒店經紀無奈嘆「我們的工作不是多餘」

近日台灣疫情急速升溫，多個縣市已宣布八大行業、網咖、電子遊戲業將暫停營業，包含舞廳舞場、酒家酒吧、各種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖等。失去賴以維生的工作，又需面對排山倒海的汙名化標籤，一名酒店經紀無奈發文，直言「心很累，但還是要說，我們的工作不是多餘的。」貼文一出引起熱議。

一名酒店經紀於FB粉專發文，他在文中說明特種行業存在的必要性，「你可能剛好不需要花錢要人陪你聊天，不需要花錢讓人跟你扮家家酒，你比某些人勝利一點，你的需求可透過各種體系或關係來滿足。」有些人無從滿足需求，沒有陪伴也無法被撫慰，「有人需要我們，我們藉此為生，我們的工作不是多餘的，我們是許多人能否度過低潮的關鍵。」

他點出特種行業一直承受外人的有色眼光，在疫情時代更常被放大檢視，「那些PO文嘴粉味怎樣怎樣的人放尊重一點，你或許有一天也會失去某些東西。」面對許多缺乏同理心的酸言酸語，他無奈直言，「我們許多人也是失去了很多才來到這裡，總比你們失去了良心還好一點。」

貼文曝光後大票網友留言回覆，「在病毒面前，大家都是一樣的，沒有誰比誰好」、「辛苦了，你們提供的更多是人情還有互動需要⋯⋯」、「加油，也請從業人員多注意自身安全」、「不能真實面對『社會就是有需求』的事實，轉而去攻擊從業人員。這邏輯真的我看不懂！」、「那其實是長照的一環，只是他們以為不存在」。

部分網友仍指出疫情當前，此類接觸性高的行業風險也高，「沒有人說是多餘的，但後面連結一個個非實名沒戴口罩沒有安全距離的過客後面都是一串串的家族成員、同事⋯確診了，散播到全台就是全台灣股市崩潰、經濟崩潰，晶片等關鍵零組件無法出口」、「我並不認為茶店的文化有什麼問題（早就該合法化的東西），我認為在疫情中，仍然應該選擇接觸率較低的娛樂方式。例如：少去看電影、逛夜市⋯⋯。實在不能說，因為那是一個特別的次文化，所以它不用為了成為防疫破口而負責」。