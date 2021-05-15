如果讓台積電處理疫情會更有效率？ 內部員工曝：沒在客氣

近日國內疫情嚴峻，不少人的生活都大受影響，中央和地方政府也都不敢懈怠，頻頻開記者會加強防疫措施。今（15）日就有一名台積電員工在PTT中PO文提問，假如這次疫情讓擁有「護國神山」之稱的台積電來處理，會是什麼樣的情況呢？

原PO在文中表示，如果讓台積電處理疫情，首先疫情回報會變成早晚交接，並以8小時為單位更新染疫數據圖表，以及被YED（良率工程師）HL（點名）的行政區域都要封城，於是就好奇的說道「如果讓台積電來處理疫情，是不是感覺更有效率？」

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂討論，紛紛留言回應「這就是台積電的精神」、「絕對不會像現在一樣拖拖拉拉拉拉的」、「這難道是工程師的幻覺」、「看看來原PO是台積電工程師」、「台積電處理疫情感覺真的更有效率」。

也有不少網友打趣推測，「一定會全都關在廠區加班14天」、「會全部普篩，早上看完下午就報」、「路上行人強制戴口罩，醫護和華航強制打疫苗，絕對沒在跟你客氣」、「絕對沒有機會今天看完數據，明天再公布，一定是當天篩完當天公布」。