快訊

全台今增180例確診 陳其邁宣布：高雄進入準三級防疫準備

雙北以外維持二級 陳時中：二、三級交界非必要勿移動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛莉莎莎又傳失言！發文稱住「毒窟」萬華 網不滿亂貼標籤

聯合新聞網 / 綜合報導
萬華近日傳多起確診事件，知名網紅愛莉莎莎發文稱住在「毒窟」萬華，貼文引起網友大量討論。本報資料相片
萬華近日傳多起確診事件，知名網紅愛莉莎莎發文稱住在「毒窟」萬華，貼文引起網友大量討論。本報資料相片

近期台灣疫情升溫，雙北多處傳確診案例。知名網紅愛莉莎莎過去因「肝膽排石法」影片受到外界抨擊，近日又傳失言。14日她在Instagram發文，表示相當擔心疫情狀況，稱「住在毒窟萬華，哪裡都不敢去」，強烈用詞引起網友不滿。

愛莉莎莎13日的發文表示，因為住在最安全的台灣，原本對於疫情都相當無感，「直到我住萬華中了兩個，而且還是阿公店，我才開始害怕。」她解釋她很喜歡跟阿公聊天，也因信任阿公的口味，「有越多阿公在吃的小吃我就越會進去。」14日原本發文說住在「毒窟」萬華，她因擔憂疫情，「哪裡都不敢去，連電梯都不敢坐。」後因網友不滿，她已將貼文改為「疫情急速升溫」的萬華。

網紅愛莉莎莎又傳失言，近日她因擔心疫情狀況發文，卻因用詞不精準，受到大票網友質疑。圖／取自愛莉莎莎IG
網紅愛莉莎莎又傳失言，近日她因擔心疫情狀況發文，卻因用詞不精準，受到大票網友質疑。圖／取自愛莉莎莎IG

她稱萬華為「毒窟」的言詞引起眾怒，許多網友認為此說法會引起恐慌，「毒窟⋯？沒那麼誇張吧⋯？」、「同理心在哪？」、「不安全不代表是毒窟」、「毒窟？那我求求你快搬走」、「毒窟？！住在萬華有錯嗎，為何要以偏概全？」、「希望不要再帶風向，讓大家對萬華造成恐慌了」、「當大家正為疫情所苦，身為公眾人物卻為萬華貼上標籤，試問是我們願意的嗎？」。

部分網友則認為她措詞確實不太合適，但會擔心疫情也是正常的，「就一個形容詞大家激動這樣子的喔？萬華確實有案例啊，會擔心很正常吧，代表就要搬走嗎？」、「只不過用詞直白了點，是在攻擊啥？」、「現在應該是連萬華兩個字都成禁語了，某藝人也是發文住家附近有人去過萬華⋯⋯被出征了」、「疫情升溫狀態，我想大家都會有緊張不安的感受，用詞的精準度是真的一門藝術。認識莎莎妹妹，其實她心地很善良，晚餐的時候她分享她很喜歡萬華呢，所以她仍然在這裡，沒有離開萬華，和大家一樣的守護家園」。

疫情 Instagram 萬華 網紅

延伸閱讀

人與人的連結屢被譏！ 律師憂「阻礙疫調」籲：留條生路

這7例是重點！ 前台大醫提「3建議」：疫情恐進入不同階段

校方要求「坐最後、禁互動」 和平醫護不滿小孩遭變相排擠

前會長跑茶室成焦點！ 獅子會怒發聲明：他人無權干涉私生活

相關新聞

愛莉莎莎又傳失言！發文稱住「毒窟」萬華 網不滿亂貼標籤

近期台灣疫情升溫，雙北多處傳確診案例。知名網紅愛莉莎莎過去因「肝膽排石法」的影片受到外界抨擊，近日又傳失言。14日她在Instagram發文，表示相當擔心疫情狀況，更稱「住在毒窟萬華，哪裡都不敢去」，強烈用詞引起網友不滿。

如果讓台積電處理疫情會更有效率？ 內部員工曝：沒在客氣

近日國內疫情嚴峻，不少人的生活都大受影響，中央和地方政府也都不敢懈怠，頻頻開記者會升級防疫措施。今（15）日就有一名台積電員工在PTT中PO文提問，假如這次疫情讓擁有「護國神山」之稱的台積電來處理，會是什麼樣的情況呢？

本土疫情升溫 桃婦「拒戴好口罩」 直喊：不然你叫警察來

近日台灣本土疫情逐漸升溫，從新北獅子前會長、萬華茶室以及宜蘭羅東的遊藝場引發的本土案例已達64例，昨(14)日更單日新增29例本土新冠確診個案，令許多民眾都十分不安，但在這個敏感的時機，卻有一名婦人搭乘桃園某客運時，堅持拒絕將口罩戴好，經司機勸導無效後，便直接將車開到派出所理報案，且過程中婦人不但仍堅持不戴口罩也不下車，還跳針叫囂要司機把「18（元車資）還我」。

鼻塞「以為過敏」竟確診！ 他分享中鏢經驗嘆：別責怪感染者

國內新冠肺炎疫情持續升溫，連日爆發多起本土確診個案。而一名在美國讀書的網友近日返台見狀後，決定分享自己曾經確診新冠肺炎的過程，希望讓社會大眾更了解這項疾病。他也藉由自身經驗，呼籲民眾一定要「戴好口罩」和「盡快打疫苗」，且千萬不要責怪確診者「染疫卻沒感覺」。

客人不戴口罩進超商 店長勸「店裡有賣」反遭嗆惹眾怒

台灣近期疫情大爆發，警戒也升級，民眾開始出現恐慌，紛紛搶買防疫物資，就連進出公共場所都強制規定要戴口罩，但偏偏還是有人不予理會。一名超商店長在臉書發文抱怨，表示有客人沒戴口罩就進店裡，向對方表示店裡有賣竟然還被嗆，讓他氣得將對方趕出去，貼文也引起鄉民們一面倒支持。

公司發薪一半領現、一半匯帳戶 網揭背後真相：快檢舉

每當辛苦工作後，最期待的就是領到薪水的那一刻，大部分雇主發薪的方式都是匯帳戶或發現金，但有一名女網友卻說公司發薪水竟然是一半拿現金、一半匯帳戶，讓她百思不得其解，上網發文尋求鄉民們的看法，就有人揭露背後真相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。