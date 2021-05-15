愛莉莎莎又傳失言！發文稱住「毒窟」萬華 網不滿亂貼標籤

近期台灣疫情升溫，雙北多處傳確診案例。知名網紅愛莉莎莎過去因「肝膽排石法」影片受到外界抨擊，近日又傳失言。14日她在Instagram發文，表示相當擔心疫情狀況，稱「住在毒窟萬華，哪裡都不敢去」，強烈用詞引起網友不滿。

愛莉莎莎13日的發文表示，因為住在最安全的台灣，原本對於疫情都相當無感，「直到我住萬華中了兩個，而且還是阿公店，我才開始害怕。」她解釋她很喜歡跟阿公聊天，也因信任阿公的口味，「有越多阿公在吃的小吃我就越會進去。」14日原本發文說住在「毒窟」萬華，她因擔憂疫情，「哪裡都不敢去，連電梯都不敢坐。」後因網友不滿，她已將貼文改為「疫情急速升溫」的萬華。

網紅愛莉莎莎又傳失言，近日她因擔心疫情狀況發文，卻因用詞不精準，受到大票網友質疑。圖／取自 愛莉莎莎IG

她稱萬華為「毒窟」的言詞引起眾怒，許多網友認為此說法會引起恐慌，「毒窟⋯？沒那麼誇張吧⋯？」、「同理心在哪？」、「不安全不代表是毒窟」、「毒窟？那我求求你快搬走」、「毒窟？！住在萬華有錯嗎，為何要以偏概全？」、「希望不要再帶風向，讓大家對萬華造成恐慌了」、「當大家正為疫情所苦，身為公眾人物卻為萬華貼上標籤，試問是我們願意的嗎？」。

部分網友則認為她措詞確實不太合適，但會擔心疫情也是正常的，「就一個形容詞大家激動這樣子的喔？萬華確實有案例啊，會擔心很正常吧，代表就要搬走嗎？」、「只不過用詞直白了點，是在攻擊啥？」、「現在應該是連萬華兩個字都成禁語了，某藝人也是發文住家附近有人去過萬華⋯⋯被出征了」、「疫情升溫狀態，我想大家都會有緊張不安的感受，用詞的精準度是真的一門藝術。認識莎莎妹妹，其實她心地很善良，晚餐的時候她分享她很喜歡萬華呢，所以她仍然在這裡，沒有離開萬華，和大家一樣的守護家園」。