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鼻塞「以為過敏」竟確診！ 他分享中鏢經驗嘆：別責怪感染者

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己只有鼻塞症狀，沒想到卻確診新冠肺炎。 示意圖／ingimage
一名網友分享，自己只有鼻塞症狀，沒想到卻確診新冠肺炎。 示意圖／ingimage

國內新冠肺炎疫情持續升溫，連日爆發多起本土確診個案。而一名在美國讀書的網友近日返台見狀後，決定分享自己曾經確診新冠肺炎的過程，希望讓社會大眾更了解這項疾病。他也藉由自身經驗，呼籲民眾一定要「戴好口罩」和「盡快打疫苗」，且千萬不要責怪確診者「染疫卻沒感覺」。

該名網友在網路論壇Dcard發文透露，他在今年1月時，於美國德州不幸中鏢，但自從疫情爆發以來，他自認防疫工作都做得相當確實，包含出門戴口罩、回到家後消毒隨身用品等，卻仍被病毒感染，讓他無奈直呼「怎麼被感染、在哪裡被感染，我怎麼想都想不透」。

該網友接著分享，自己的運氣很好，染疫後只有鼻塞的輕症，其他發燒、咳嗽、肌肉痠痛等症狀都沒出現，味覺也很正常，因此起初他以為只是過敏，但還是有預約看診。直到看診結束時，醫生詢問是否要安排篩檢，協助校方統計數據，最終才發現自己陽性確診。

該網友貼出自己收到陽性確診通知。圖擷自dcard
該網友貼出自己收到陽性確診通知。圖擷自dcard

該網友提到，現在回想起來，才驚覺新冠病毒的傳染力真的很強，中鏢根本是在無形中發生。他藉由自身狀況呼籲，不要過度責怪感染者明明染疫卻毫不自知，因為有些人的症狀確實輕微到難以察覺。他也補充，自己的症狀約在一個月後漸漸恢復正常，且整個過程皆無治療或服藥。

而親身經歷染疫後，該網友點出2項防疫建議，首先是「戴口罩絕對有用」，他提到，自己得知確診前，曾和朋友見面並相隔僅一公尺，但因兩人全程配戴口罩，並未發生傳染；第二則是「盡快打疫苗」，該網友指出，台灣的隔離和治療相對嚴謹，但疫苗施打率卻不普及，若大眾接種率高，勢必有助於防疫。

疫苗 新冠肺炎 Dcard

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