公司發薪一半領現、一半匯帳戶 網揭背後真相：快檢舉

每當辛苦工作後，最期待的就是領到薪水的那一刻，大部分雇主發薪的方式都是匯帳戶或發現金，但有一名女網友卻說公司發薪水竟然是一半拿現金、一半匯帳戶，讓她百思不得其解，上網發文尋求鄉民們的看法，就有人揭露背後真相。

這名女網友在《Dcard》貼文表示自己剛進公司不到一個月，日前剛發4月份的薪水，老闆將現金裝進薪資袋裡給員工，她原以為是新人才會拿現金，但後來發現另一位較資深的員工也是領現金，好奇之下她問對方為何公司不是匯銀行帳戶？沒想到得到的答案竟是「薪水一半匯帳戶，一半領現金」。

原PO聽得一頭霧水，不知道是否有違法，她把狀況告訴男友，男友認為公司這樣做是為了避稅，讓員工領不到勞退6%。

貼文也釣出許多有過相同經驗的網友訴苦，「高薪低報，我雇主也是只幫我投保最低薪資，每個月轉帳只匯最低薪資扣掉勞健保，剩下的領現金，我其他同事也都是，好像蠻多小公司這樣的」、「之前在診所工作也是這樣操作，被高薪低報，已檢舉」、「前公司也是用這樣的方法發薪水，帳戶永遠只匯最低薪資，其餘薪水領現金」、「前公司也是這樣發薪，那時一直以為是公司想讓員工養成存錢的習慣才這樣發耶」。

有網友對於公司的作法提出解釋，「這樣做沒辦法逃稅，因為薪資越高開銷越大越可以抵稅，所以低報薪水是不能抵稅，但公司還是會用別的方法抵稅…哈哈哈。妳這邊頂多妳少領勞退而已，因為薪水報得低，資方勞健保勞退都能少繳很多啊，但相對妳領的勞退就比較少，其他沒有影響」、「勞保有部分是要公司繳的，他這樣搞也是要省保費」、「會影響勞退吧…除非不在意自己勞退領多少，不舉報只是讓自己吃虧而已」。