「前獅子會長與茶室闆娘親密照」瘋傳 受害女子怒：再轉一併提告

台北市萬華地區爆發茶藝館群聚感染，目前已有8人確診新冠肺炎，同時因獅子會群聚案中有確診者曾前往消費，產生「人與人的連結」，導致案情更加複雜，恐繼續延燒擴大。網路昨（13日）流傳多張茶藝館包廂內照片，稱其為確診茶室老闆娘與獅子會前會長的合照，其中遭指為老闆娘的女子不堪被誤認，已於14日凌晨前往警局報案提告。

近日發生多起新冠肺炎群聚感染事件，本土案例直線飆升，指揮中心調查後發現蘆洲群聚案的確診者曾到萬華群聚案確診者的茶室消費，產生關聯性，此後網路便出現一組疑為萬華茶室包廂內的狂歡照，並指出分享照片的林姓女子即為確診的茶室老闆娘，照片中某位男性則為獅子會前會長。

林姓女子此因遭受親友關切及網友詢問，不堪遭誤認的她13日晚間發文聲明，萬華疫情與她及朋友毫無關係，要「幕後的藏鏡人」自重。並稱她本人不在萬華上班，遭指為獅子會前會長的男子是她的舅舅，當天只是與舅舅、朋友一起去萬華喝酒，不是上班、也沒有染疫。然而此謠言已在網路廣為流傳。

林姓女子之後再度發文，呼籲網友勿再轉傳，否則一併提告，14日凌晨則貼出報案單稱「本人已堅決提告、將由警局與司法單位處理」。