剛擺脫全台大停電…驕車深夜撞爛變電箱 新北永和居民剛復電又陷黑暗

高雄興達電廠因電網事故全廠停機，全台多個縣市陷入黑暗，直到晚間八時才恢復供電，然而新北市永和居民開心沒多久便再次因「人禍」停電，網友打趣表示「早點睡吧」。

513大停電經歷數小時後終於復電，不少網友正慶幸晚上不用「摸黑行事」時，永和部分地區卻再次陷入一片黑暗。熱心網友在臉書社團「重機車友❘各區路況、天氣回報中」發文，14日0時左右，一台驕車不明原因衝撞路旁變電箱，讓人看了超無奈，「現主時，台電才恢復供電……你又跑去撞變電箱，搞得永和又停電了」。

照片中驕車車頭全毀，變電箱也被撞離基座，搭配後方一片漆黑的背景，讓網友哭笑不得地表示「真調皮」、「不知道該笑還是該幫哭」、「看來是不想讓人有電」、「真厲害，是忘記開大燈，還是變電箱不禮讓？」、「幫沒冷氣的民眾默哀三秒鐘」、「叫你們早點睡啦」。