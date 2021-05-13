出口柵欄停電升不起來 「開路勇者」當場撞斷：讓我下班啦！

今（13）日全國大停電，多處住宅、公司、百貨商圈都受到波及，大大影響生活起居、商業運作，就有一名在內湖工作的網友於PTT八卦版發文表示，今天公司受到停電影響，內外一片漆黑，不僅上班變得麻煩，連下班也非常不順，但網友看了原PO貼出的照片卻忍不住大笑，直呼「果然生命會為自己找出路」。

原PO貼出照片，表示下班時間到了，同事們紛紛準備騎機車離開公司停車場，但沒想到卻因為停電導致出口「電動柵欄」無法自動升起，等著下班的公司員工也只好一台一台停好，「一起想辦法下班」，但最後原PO補充，「最後困了一陣子，聽說柵欄被折斷了」。

原PO也忍不住笑虧，「大家想下班的意志力是不是很強？」文章一出，網友們不禁都被這場停電小插曲給逗笑了，紛紛留言「你們要感謝撞的那個人」、「開路勇者」、「剛好監視器也沒電，查不到人」、「生命會為自己找出路」、「緊急避難，很合理的」。