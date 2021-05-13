快訊

某醫院關急診！兩名住院60多歲男女病患確診新冠肺炎

比爾蓋茲親口說出離婚原因 「這群人」最先知道

夜市牛排薄如排骨讓她傻眼 高雄人直言：在地人不去這裡的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台中女網友到高雄某知名夜市吃牛排，沒想到牛排厚度讓她看了超傻眼。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名台中女網友到高雄某知名夜市吃牛排，沒想到牛排厚度讓她看了超傻眼。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

夜市牛排是台灣獨特的庶民小吃，鐵板上除了牛排以外，還會有麵條、蛋、蔬菜等配料，不僅用料豐富價格也親民，深受消費者的喜愛，但有位台中的女網友在臉書發文抱怨，她表示昨天（12日）到高雄某知名夜市吃牛排，沒想到牛肉厚度卻讓她看了超傻眼，貼文一出釣出眾多在地人勸她千萬別到這夜市

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道她第一次到這個夜市，在某一間牛排館裡點了一客250元的牛排，搭配了兩顆餐包和一碗玉米濃湯，但當餐點端上桌後，牛排的厚度竟然薄的像肉片，讓原PO很傻眼。

不只這客牛排讓她看不下去，「另外點的菲力牛排，也是像組裝肉，價格還要450」，原PO說可能是台中有西堤牛排、東東牛排、赤鬼牛排各式餐館，讓她覺得在台中很幸福，因此相比之下這客高雄知名夜市的牛排就遜色很多。

貼文一出也讓其他人不可置信，「不說還以為是50元便當的主菜」、「這是排骨便當的肉排無誤」、「看起來怎麼好像中秋節的烤肉片」、「原來是牛排啊，我還以為是滷排骨呢」、「這是很考驗廚師刀工的菲力薄片啦，妳不懂」、「這是早餐店的肉排吧」、「怎麼那麼像我昨天吃的排骨便當」。

多數在地高雄人更是不客氣地直言，「高雄人沒在逛這個夜市的」、「這不就是騙觀光客的地方嗎？」、「真的要挑東西吃啊，也不是說整條都不能吃，只是能吃的不貴的真的很少」、「這裡號稱敲盤子夜市，只能說你大意了！被敲到」、「身為高雄人，我只敢路過跟經過」、「出門都沒先估狗齁，大家都知道這個夜市是坑人的地方，在地人是不去的，去逛逛打卡就行，別消費呀」。

爆怨公社 夜市

延伸閱讀

分區限電又遇全台熱爆 高雄內門、月眉高溫逼近40度

高雄興達電廠停機 台東10鄉鎮停電路口號誌燈無警示

點S&W威士忌乾式熟成牛排 限期送布納哈本12年單杯

吃牛排竟有大蟑螂飛進嘴裡 他痛罵店家只幫換位置沒多關心

相關新聞

夜市牛排薄如排骨讓她傻眼 高雄人直言：在地人不去這裡的

夜市牛排是台灣獨特的庶民小吃，鐵板上除了牛排以外，還會有麵條、蛋、蔬菜等配料，不僅用料豐富價格也親民，深受消費者的喜愛，但有位台中的女網友在臉書發文抱怨，她表示昨天（12日）到高雄某知名夜市吃牛排，沒想到牛肉厚度卻讓她看了超傻眼，貼文一出釣出眾多在地人勸她千萬別到這夜市。

停電神預言？他一天前夢到電廠故障降載 眾網友朝聖求報明牌

台電興達電廠於今天下午2點37分因事故全廠停機，由於系統供電能力不足，因此從今天下午3點起實施全國分區輪流停電。突如其來的大範圍停電引發網友討論，有人貼出一篇臉書神預言，一名劉姓網友的「做夢文」，似乎隱喻著會有發電機組基於系統故障需要檢修，吸引大批網友朝聖。

兒弄壞同學眼鏡 對方媽索賠1萬塊：我家獨子耶！這小錢吧？

一名家長在網路控訴，就讀幼稚園的兒子因為跟同學發生衝突，不小心把對方眼鏡踩壞，結果對方的媽媽要求賠1萬元，還說「我們都是讀私立的，1萬塊我覺得對這邊的媽媽來說應該都是小錢吧？」、「總要給我兒子精神賠償吧！我家小孩是獨子耶」，讓原PO相當無奈，因此發文請大家給建議。

客人不戴口罩！店員勸到心累 老闆還不挺：你顧好自己就好

隨著本土疫情升溫，越來越多店家要求消費者配戴口罩才能入內，有些業者更落實實名制，嚴格把關。不過最近有網友抱怨上班的時候，客人不戴罩又不聽勸，沒想到連老闆都要他別多管，讓他好無奈。

疫情升溫航空運挨轟！ 他曝「機師被派飛也無奈」

國內本土疫情不斷升溫，使得民眾人心惶惶，有不少人怪罪來往飛航各地的機師與空服員，認為第一線人員不僅沒有確實隔離，反而道出趴趴走，實屬不妥。有網友回覆文章，點出為維護台灣經濟，才會致使人員無法配合最嚴格的防疫標準。

疫情升溫妹妹親家堅持辦婚禮 他氣炸求助：怎麼說服

本土疫情不斷升溫，昨日又突然暴增16例本土病例，大眾紛紛取消所有公開活動。有網友近日卻發文抱怨指，妹妹16日要辦婚宴，賓客來自全台北中南部，雖然家中親戚和自己都支持延期再辦，但是親家卻堅持要辦，並稱「餐廳沒說不能辦就照常辦」，令他相當無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。