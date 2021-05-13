夜市牛排薄如排骨讓她傻眼 高雄人直言：在地人不去這裡的

夜市牛排是台灣獨特的庶民小吃，鐵板上除了牛排以外，還會有麵條、蛋、蔬菜等配料，不僅用料豐富價格也親民，深受消費者的喜愛，但有位台中的女網友在臉書發文抱怨，她表示昨天（12日）到高雄某知名夜市吃牛排，沒想到牛肉厚度卻讓她看了超傻眼，貼文一出釣出眾多在地人勸她千萬別到這夜市。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道她第一次到這個夜市，在某一間牛排館裡點了一客250元的牛排，搭配了兩顆餐包和一碗玉米濃湯，但當餐點端上桌後，牛排的厚度竟然薄的像肉片，讓原PO很傻眼。

不只這客牛排讓她看不下去，「另外點的菲力牛排，也是像組裝肉，價格還要450」，原PO說可能是台中有西堤牛排、東東牛排、赤鬼牛排各式餐館，讓她覺得在台中很幸福，因此相比之下這客高雄知名夜市的牛排就遜色很多。

貼文一出也讓其他人不可置信，「不說還以為是50元便當的主菜」、「這是排骨便當的肉排無誤」、「看起來怎麼好像中秋節的烤肉片」、「原來是牛排啊，我還以為是滷排骨呢」、「這是很考驗廚師刀工的菲力薄片啦，妳不懂」、「這是早餐店的肉排吧」、「怎麼那麼像我昨天吃的排骨便當」。

多數在地高雄人更是不客氣地直言，「高雄人沒在逛這個夜市的」、「這不就是騙觀光客的地方嗎？」、「真的要挑東西吃啊，也不是說整條都不能吃，只是能吃的不貴的真的很少」、「這裡號稱敲盤子夜市，只能說你大意了！被敲到」、「身為高雄人，我只敢路過跟經過」、「出門都沒先估狗齁，大家都知道這個夜市是坑人的地方，在地人是不去的，去逛逛打卡就行，別消費呀」。