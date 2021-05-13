兒弄壞同學眼鏡 對方媽索賠1萬塊：我家獨子耶！這小錢吧？

一名家長在網路控訴，就讀幼稚園的兒子因為跟同學發生衝突，不小心把對方眼鏡踩壞，結果對方的媽媽要求賠1萬元，還說「我們都是讀私立的，1萬塊我覺得對這邊的媽媽來說應該都是小錢吧？」、「總要給我兒子精神賠償吧！我家小孩是獨子耶」，讓原PO相當無奈，因此發文請大家給建議。

原PO在臉書社團《靠北幼稚園》發文指出，兒子跟同學發生衝突，不小心把對方眼鏡踩壞，結果對方媽媽透過老師傳話，向原PO索賠1萬元，因為是抗藍光加特殊鏡片。

原PO擔心被敲竹槓，特地到眼鏡行詢問，問了3、4家，老闆都表示「頂配頂多7、8千」，後來透過老師的安排，雙方家長決定見面協商。

「我真的沒見過這麼不講理的家長！」原PO表示，當天見面時，對方媽媽一坐下就說「我把話直接說白了，我們都是讀私立的，1萬塊我覺得對這邊的媽媽來說應該都是小錢吧？」此話一出，原PO跟老師都瞬間傻住。

原PO接著向對方說明，因為自己有去外面問價錢，真的沒那麼貴，想不到對方竟回「總要給我兒子精神賠償吧！我家小孩是獨子耶，我也沒打過他，他回去還一直哭，這樣多3千元安慰一個小朋友的心靈不為過吧！」

原PO無奈表示，願意賠償金額，但不可能是1萬元，就連校方也看不下去，表示會幫原PO，「請問有經驗的家長，我該怎麼辦呢？」

文章一出，網友紛紛表示「眼鏡的價格跟獨子有什麼關係？買萬元眼鏡給小孩也沒什麼，但這種家教看了真的很頭痛」、「通常幼兒園孩子會戴眼鏡都是特殊矯正，破萬都有，但是家長要誠實就是了」、「還真敢凹那精神賠償3千元」、「所以說啊！要保家庭責任險，一年幾百而已，專門來賠這種有的沒的」。