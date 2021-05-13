快訊

513大停電！王美花率台電鞠躬道歉 預計晚上8點全面恢復供電

中職／統一獅與味全龍打到「球場一片漆黑」 聯盟宣布比賽延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒弄壞同學眼鏡 對方媽索賠1萬塊：我家獨子耶！這小錢吧？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長在網路控訴，就讀幼稚園的兒子因為跟同學發生衝突，不小心把對方眼鏡踩壞，結果他的媽媽要求賠1萬元，讓該名家長無法接受。 示意圖／ingimage
一名家長在網路控訴，就讀幼稚園的兒子因為跟同學發生衝突，不小心把對方眼鏡踩壞，結果他的媽媽要求賠1萬元，讓該名家長無法接受。 示意圖／ingimage

一名家長在網路控訴，就讀幼稚園的兒子因為跟同學發生衝突，不小心把對方眼鏡踩壞，結果對方的媽媽要求賠1萬元，還說「我們都是讀私立的，1萬塊我覺得對這邊的媽媽來說應該都是小錢吧？」、「總要給我兒子精神賠償吧！我家小孩是獨子耶」，讓原PO相當無奈，因此發文請大家給建議。

原PO在臉書社團《靠北幼稚園》發文指出，兒子跟同學發生衝突，不小心把對方眼鏡踩壞，結果對方媽媽透過老師傳話，向原PO索賠1萬元，因為是抗藍光加特殊鏡片。

原PO擔心被敲竹槓，特地到眼鏡行詢問，問了3、4家，老闆都表示「頂配頂多7、8千」，後來透過老師的安排，雙方家長決定見面協商。

「我真的沒見過這麼不講理的家長！」原PO表示，當天見面時，對方媽媽一坐下就說「我把話直接說白了，我們都是讀私立的，1萬塊我覺得對這邊的媽媽來說應該都是小錢吧？」此話一出，原PO跟老師都瞬間傻住。

原PO接著向對方說明，因為自己有去外面問價錢，真的沒那麼貴，想不到對方竟回「總要給我兒子精神賠償吧！我家小孩是獨子耶，我也沒打過他，他回去還一直哭，這樣多3千元安慰一個小朋友的心靈不為過吧！」

原PO無奈表示，願意賠償金額，但不可能是1萬元，就連校方也看不下去，表示會幫原PO，「請問有經驗的家長，我該怎麼辦呢？」

文章一出，網友紛紛表示「眼鏡的價格跟獨子有什麼關係？買萬元眼鏡給小孩也沒什麼，但這種家教看了真的很頭痛」、「通常幼兒園孩子會戴眼鏡都是特殊矯正，破萬都有，但是家長要誠實就是了」、「還真敢凹那精神賠償3千元」、「所以說啊！要保家庭責任險，一年幾百而已，專門來賠這種有的沒的」。

幼兒園

延伸閱讀

女「放火燒厝」後還坐草坪看書 鄰居聽到哭聲驚：地下室有人

媽帶腸病毒小孩趴趴走害社區7童中鏢 網怒了：太自私

郵局上班月薪56K男嘆「很差」 再怨：每天做功德20分鐘

怎麼出去啦？停車場出入口「再卡停車格」 專業網友曝答案

相關新聞

兒弄壞同學眼鏡 對方媽索賠1萬塊：我家獨子耶！這小錢吧？

一名家長在網路控訴，就讀幼稚園的兒子因為跟同學發生衝突，不小心把對方眼鏡踩壞，結果對方的媽媽要求賠1萬元，還說「我們都是讀私立的，1萬塊我覺得對這邊的媽媽來說應該都是小錢吧？」、「總要給我兒子精神賠償吧！我家小孩是獨子耶」，讓原PO相當無奈，因此發文請大家給建議。

客人不戴口罩！店員勸到心累 老闆還不挺：你顧好自己就好

隨著本土疫情升溫，越來越多店家要求消費者配戴口罩才能入內，有些業者更落實實名制，嚴格把關。不過最近有網友抱怨上班的時候，客人不戴罩又不聽勸，沒想到連老闆都要他別多管，讓他好無奈。

疫情升溫航空運挨轟！ 他曝「機師被派飛也無奈」

國內本土疫情不斷升溫，使得民眾人心惶惶，有不少人怪罪來往飛航各地的機師與空服員，認為第一線人員不僅沒有確實隔離，反而道出趴趴走，實屬不妥。有網友回覆文章，點出為維護台灣經濟，才會致使人員無法配合最嚴格的防疫標準。

疫情升溫妹妹親家堅持辦婚禮 他氣炸求助：怎麼說服

本土疫情不斷升溫，昨日又突然暴增16例本土病例，大眾紛紛取消所有公開活動。有網友近日卻發文抱怨指，妹妹16日要辦婚宴，賓客來自全台北中南部，雖然家中親戚和自己都支持延期再辦，但是親家卻堅持要辦，並稱「餐廳沒說不能辦就照常辦」，令他相當無奈。

新北若封城各行業完蛋？ 網點名「這行業」：剛起步又被壓

疫情持續延燒，昨日一口氣新增16例本土案例，新北市長侯友宜指出，「該封城就封」，稱去年一直有做演練，最好最壞打算，模擬封城狀況。不過若實施封城恐有一堆行業受影響，有網友發文質疑，封城後非生活類業者恐會完蛋，而也有人點出特定行業剛起步就被壓，恐怕受挫嚴重。

直言感染源在2茶室移動 醫師曝老司機行動模式

國內疫情快速升溫，國內昨新增16例本土確診病例，其中新增的案1120和案1221都是在台北市萬華區茶藝館工作的女子，由於2間茶藝館距離鄰近，有醫師就直言「可能有感染源在2間店移動」，並透露茶店的性質和顧客的行動模式，同時指這90%是第3起社區群聚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。