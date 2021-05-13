疫情升溫航空運挨轟！ 他曝「機師被派飛也無奈」

國內本土疫情不斷升溫，使得民眾人心惶惶，有不少人怪罪來往飛航各地的機師與空服員，認為第一線人員不僅沒有確實隔離，反而到處趴趴走，實屬不妥。有網友回覆文章，點出為維護台灣經濟，才會致使人員無法配合最嚴格的防疫標準。

一名網友於《PTT》其中一篇批評機師、空服員的文章下回覆，防疫時的最大問題便是「政府要求航空公司及相關單位需維持台灣的貨運，在顧及台灣的情況下只能提出隔離折衷辦法，3天居家檢疫+11天自主健康管理或5天居家檢疫+9天自主健康管理」。原PO也提到，為了維護台灣經濟及生活便利，現今又因疫情十分仰賴海運及空運，考慮到「海運、空運等相關人員也是人」，無法不斷隔離又派飛，「相對於大眾的自私而去犧牲他人，相關人員應勇敢拒絕回到最嚴格的防疫標準，並允以休息」。

有不少民眾留言認為「自主隔離不確實才會造成隱患」，「5+9或3+11可以理解，但開放了還是有人不遵守規定被罵」、「可是很多人的自主管理就很差啊」、「居家管理趴趴走，就是給方便當隨便」、「大家都一樣遵守規定隔離啦，工作自己選的啦」、「一堆沒遵守自主管理的，一定要政府強制把你們關14天，不能 自律11天？」。

政府也呼籲民眾，沒事勤洗手、消毒，出外需配戴口罩以維護自身安全健康，減少出入人口密集場所，望所有人能夠從自身防疫做起，一同度過難關。