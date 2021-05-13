疫情升溫妹妹親家堅持辦婚禮 他氣炸求助：怎麼說服

本土疫情不斷升溫，昨日又突然暴增16例本土病例，民眾紛紛取消所有公開活動。有網友近日卻發文抱怨指，妹妹16日要辦婚宴，賓客來自全台北中南部，雖然家中親戚和自己都支持延期再辦，但是親家卻堅持要辦，並稱「餐廳沒說不能辦就照常辦」，令他相當無奈。

原PO在PTT發文指「親家堅持要硬辦婚禮」，他說妹妹本週日要結婚，但現在疫情升溫，家裡每幾小時就在開小型防疫會議，自己和三桌的親戚都堅持延期再辦，不過親家那邊卻堅持要辦，原PO說「親家說餐廳沒說不能辦就照常辦，我實在是不懂這個邏輯啦」，並稱妹婿無法當機立斷做決定，看到親家不顧疫情硬要辦，不知如何面對。

貼文一出後，不少網友建議原PO不要辦，安全第一，「一律分手」、「可以學我朋友，難辦那就別辦」、「你們家都不要去啊，沒新娘沒岳家看要怎麼辦」、「請問你們開不到10桌嗎，不然為什麼還有辦的選項」、「當然不要辦，推你，真的太沒醫療常識了，沒看獅子會那例匡了多少人嗎」、「不要害別人得病，少辦點」。

不過也有部分網友建議舉辦，「快辦吧，我看過去年因為疫情延拖了兩次婚禮，然後男的就出軌的那案例」、「錢比病毒重要阿，親家一輩子就賺這一票」、「辦阿，沒人去虧的是他們又不是你」、「辦！但是應該一堆人不會來，剛好梅花座」、「反正怕的人自己就不會去了，也不用開這麼多桌」。