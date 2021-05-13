新北若封城各行業完蛋？ 網點名「這行業」：剛起步又被壓

疫情持續延燒，昨日一口氣新增16例本土案例，新北市長侯友宜指出，「該封城就封」，稱去年一直有做演練，最好最壞打算，模擬封城狀況。不過若實施封城恐有一堆行業受影響，有網友發文質疑，封城後非生活類業者恐會完蛋，而也有人點出特定行業剛起步就被壓，恐怕受挫嚴重。

原PO在PTT發文表示，封城後民生類相關產業還是必須營業，甚至有些行業可以遠端作業，雖然「百貨、物流、金融、電信感覺都不會出事，但是其他非生活必須的就GG了，像是哪些呢，有沒有卦」。

對此，網友紛紛指「八大行業」、「健身房」、「牽一髮動全身，餐飲GG對全部人都有影響」、「百萬個攤販、夜市業者、東區西門町會死一堆」、「夜市直接變成郊區夜總會」、「唯一穩賺不賠都是房東，除非被要求不得收租金」、「小攤商啊」。

不過有網友也指出旅遊業、娛樂業好不容易稍微復甦，這次疫情又來攪局，恐會將生意又再度打趴，「旅遊業連國旅都沒得做再死一半」、「 實體電影院吧，在家線上看搶生意已經打臉一次了，這一年溺水掙扎，剛爬起來又被壓頭」。

不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，台灣進入三級警戒的可能性已經降低，因比對確診者的基因定序有出現關聯，不排除有人與人的連結狀況，因此尚未需要進到封城狀況。