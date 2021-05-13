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男人超愛萬華茶藝館 社工曝魅力：有閒錢幾百塊就能消費

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心昨天公布新增十六例本土病例，其中二例是萬華區確診者，其中一女在萬華三水街的茶室工作。圖為三水街附近街景。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏
中央流行疫情指揮中心昨天公布新增十六例本土病例，其中二例是萬華區確診者，其中一女在萬華三水街的茶室工作。圖為三水街附近街景。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

國內疫情快速升溫，昨新增16例本土確診病例，其中新增的案1120和案1221都是在台北市萬華區茶藝館工作的女子，不過沒有接觸過茶藝館的民眾，對消費內容一頭霧水。對此，有社工師透露茶藝館魅力，並指「消費低，遊民有閒錢的也能去」。

有網友在PTT上提問指，「萬華茶藝街有什麼魅力，讓男人趨之若鶩」，他說以前有經過茶藝館大街，但整條街都是胭脂粉的味道，不懂胭脂粉的魅力有這麼強大，讓男人甘願掏心掏肺掏現金。

對此，有曾任社工的網友現身表示，萬華茶藝館大約分佈在康定路、金帝大廈對面停車場旁的側門小道、西園路巷子、龍山寺公園、華西街觀光夜市正對面、觀光夜市旁邊三水街、廣州街賊仔市集，而茶藝館多分為清茶館、私人樓鳳、老鴇仲介、一樓站街小姐這幾種類別，各館混雜東南亞、中國籍、本國籍女性。  

原PO指，茶藝館周邊美食多，因此人潮也多，且因消費水準低，「每月領4800身障補助的個案都有辦法去消費1、2次」。他提及，茶館主要是阿姨服務，開啤酒、唱歌、陪客人聊天，要找小姐坐檯只要300至600元，因此客人隨便都可以叫多個小姐。

原PO說，有的小姐甚至可以帶出場，到合作的旅社或小姐家性交易，不過男生去那邊主要是「寂寞無聊找女生陪伴」，他笑說「我問過我爸，大家姑且聽聽看，有時候下班或生活很無聊，一群男生喝酒無聊死了，就會找個小姐陪伴，吃飯喝酒聊聊天」、「性交易或摸身體倒沒那麼重要」。

原PO指當初做社工每2、3周就要到巷子繞一繞，訪案甚至直接殺到清茶館員工辦公室會談，他說「那邊真的沒什麼，男生沒什麼好怕的」、「就很像底層的聚集地，每個人都有故事」。

性交易 疫情 龍山寺 華西街 社工

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