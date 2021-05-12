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「我抵抗力強！」他列出想盡快染疫4原因 網氣炸：已截圖給保險公司

聯合新聞網 / 綜合報導
爆發社區感染，新北環保局擴大對公共場域消毒。 記者曾吉松／攝影
爆發社區感染，新北環保局擴大對公共場域消毒。 記者曾吉松／攝影

台灣進入新冠肺炎社區感染傳播階段，中央疫情指揮中心宣布二級防疫，政府也呼籲民眾提高警戒不要輕忽。不過卻有一名網友宣稱既然遲早都會得新冠肺炎，那還不如早點被感染，並列出這麼想的四大理由，引發眾怒，更有網友揚言要截圖備份並向保險公司舉發。

原PO今（12）日在PTT以「我想要快點得肺炎」為題，表示自己這麼想是有原因的，列出四點如下：

一、現在疫情還沒爆發，早點得病可以得到最好的醫療照顧；

二、我買了500元防疫保險；

三、覺得遲早都會得， 為什麼不現在得；

四、我抵抗力很強，當兵新訓時，我是少數沒得流感的人。

原PO認為若能早點得病，就會早點有抗體，也不用整天擔心會接觸到確診者，因此詢問鄉民們「也有跟我一樣想法的人嗎？」，貼文一出隨即被網友圍剿酸爆。

不少網友留言大罵「惟恐天下不亂欸」、「像你這種要求，我真的第一次聽到」、「想觸發莫非定律？」、「傳染給別人怎麼辦？得肺炎不是只有你的事」。有人戳破原PO列舉的四項盲點，表示「得過不保證不會再得吧！這又不是水痘」、「康復之後還是會再確診啊！你是不是有什麼誤解？」、「防疫保險可以賠多少？十萬？買你的人身健康這麼廉價？」、「病毒這東西你身體練再壯，抵抗力多好都不能保證100%沒事」。

有鄉民實在看不下去，氣得表示要把原PO的貼文截圖備份起來，「建議你不要主動跑去接觸確診者或主動讓自己確診，因為可能會以這篇文為依據判斷你是故意行為，是保單的除外責任」、「這截圖給保險公司會怎樣嗎？」、「故意染病保險公司不理賠喔！傻傻的」、「有夠白癡，你這篇讓保險費捐給保險公司了」。

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