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本土疫情捲土重來！ 他「防疫自律1年」崩潰喊：我是為了什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友無奈表示，過了一年多的防疫自律生活，沒想到近來本土疫情還是爆發了，讓他難以接受。 示意圖／ingimage
一名網友無奈表示，過了一年多的防疫自律生活，沒想到近來本土疫情還是爆發了，讓他難以接受。 示意圖／ingimage

國內新冠本土疫情升溫，北北基宜都出現不明感染源的確診案例，全民防疫再拉警報。有網友就透露，自疫情爆發以來，他都謹守戴口罩、避免前往人多處等規範，過著「防疫自律」生活，沒想到疫情最終還是爆發了，讓他相當無奈。

原PO在網路論壇PTT發文表示，他是非常不喜歡戴口罩的人，但他始終相信，台灣之所以能防疫成功，有很大一部分絕對是因為大眾乖乖配戴口罩，因此即使再不喜歡，這一年多來只要出門，他都確實戴好口罩，就連騎機車時也沒拿下。

原PO接著說，自己以往都是帶他飼養的狗去寵物公園玩，而有疫情後，為了避免人潮聚集，他都大費周章帶著寵物跑到遙遠的山區，來回一趟得耗時一小時以上；再加上公司早晚的溫度測量等雜事，他也都十分配合。然而過了一年這樣的防疫自律生活，疫情卻還是爆發了，讓他忍不住崩潰喊道「現在到底是什麼情況？」

文章底下引起討論，不少人也氣憤直呼「我跟你一樣，但就是會被那些不防疫的人害到」、「只要有夠多人不配合防疫，就會爆」、「就有老鼠屎啊」、「我也是一直戴口罩啊，但其他人不當一回事」 、「一年多的防疫努力，被他們扯後腿，不小心台灣人一起陪葬」。

不過也有許多網友認為「不要在這時候鬧，之前你有做好就請保持」、「本來就每個人都得做好才行」、「幹嘛，依然繼續戴就好了啊」、「過了一年多正常日子，不錯啦」、「總比去年就破口大家拼全體免疫好」；還有人提到「一堆人早就愛戴不戴了，你也太lag」、「假日餐廳跟公園都爆滿，只有你自己往山上跑」、「可是很多人口罩都戴不住啊」。

口罩 疫情 PTT

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