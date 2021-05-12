她PO照怨長輩「塞爆冰箱」 網看疫情苦笑：很有安全感

食材放入冰箱低溫存放，能確保維持新鮮風味，並延長保存時間。不過近日一名網友抱怨，他在家中負責張羅三餐，但除了自己會買菜之外，其他長輩也常一次購買大量食物，簡直天天「塞爆冰箱」，讓他相當無奈。貼文曝光後，引起許多網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出家中冰箱的照片，可見圖片中冰箱的冷凍和冷藏空間，全部都被裝有食材的塑膠袋塞滿，幾乎看不到任何空隙。原PO表示，每次開冰箱拿個東西都會有幾袋掉下來、有時還會砸到腳，直呼「有人的冰箱這麼滿嗎？我想沒有了吧！」

他進一步指出，自己平常負責煮飯，但公公、阿嬤總喜歡毫無限制地買菜回家，才導致冰箱滿到這個程度。原PO還強調，他不是不懂得感謝，只是亂買一通，只會讓煮飯的人感到困擾，況且食物應是趁新鮮時盡快吃掉，快吃完後再補貨，才是較合適的做法。

照片曝光後，引來網友討論，紛紛留言「我家也是」、「沒滿就是空虛，沒有滿足感」、「老人家認為這就是財庫」、「沒裝滿好像沒有安全感」、「其實都不會拿出來煮，只是愛享受血拼的快感而已」、「冰箱，十台有九台這樣」等，引起不少人的共鳴。

不過也有人指出「冰箱擠的像回收車的話，冰箱的效能不好，食材也容易出問題，最多到七八成」、「塞那麼滿空氣無法對流，冷卻效果不好，東西很快變壞」、「這台冰箱一定很耗電」；此外，由於近日國內疫情升溫，有網友則苦笑「現在買成這樣其實也對，如果疫情大爆發，至少隔離家中可以吃一個月」、「以為是因為疫情才買來囤貨的」、「現在這種狀況就覺得冰箱滿滿的安全感啊」。