他怨高鐵買到「這座位」壓迫感超重 網：訂到絕對退票

高鐵是許多學生及上班族返鄉、出差的首選之一，不僅速度快、座位也寬敞，不過，一名網友抱怨高鐵的B位置壓迫感超重，令他相當痛苦，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，高鐵標準車廂的位子分為A、B、C、D、E五個座位，A、E為靠窗，C、D為靠走道，唯獨B兩側都是人，原po認為，B這個位置壓迫感超重，眼睛只能往前看，如果稍微豐腴一點的人來坐，「根本超痛苦」，令他相當疑惑，為何不像遊覽車左右各2個位置就好，「B可不可以賣便宜一點啊」。

網友紛紛表示，「你會被迫坐B，表示有座位就已經很好了車廂」、「自由座通勤有位置你就該偷笑惹」、「B座位其實比較寬喔！」、「北漂乞丐有B坐就非常感恩了」、「旁邊人有體味，不管你坐哪都超崩潰」，不過有網友則同意原po，「真的，B根本擠到爆，腳張不開還賣一樣價格」、「訂到絕對退票」、「熱門的班次太晚買都只剩B阿」。