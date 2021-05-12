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疫情升溫他不滿政府怪民眾「螺絲鬆了」 網：你還沒習慣？

聯合新聞網 / 綜合報導
近期台灣疫情升溫，一名網友不滿發文，指出政治人物不自我檢討反而檢討民眾「螺絲鬆了」。記者劉學聖／攝影
近期台灣疫情升溫，一名網友不滿發文，指出政治人物不自我檢討反而檢討民眾「螺絲鬆了」。記者劉學聖／攝影

近日台灣疫情升溫，各處防疫措施紛紛升級，政府也呼籲民眾提高警戒不要輕忽。一名網友不滿發文，表示許多政治人物將疫情擴大歸罪人民防疫鬆懈，貼文引起網友熱議。

網友在PTT發文「螺絲鬆了、該收心 為何講得像是民眾問題」，他在文中說明造成原本控制住的疫情再次爆發應該是政策問題，「奇怪了，這波問題不是機師跟改隔離三天的那些人嗎？」他認為許多政治人物無意檢討，反而開始要求民眾應該嚴格遵守防疫規定，「結果今天一堆名言，螺絲鬆了、該收心了，民眾務必配合否則嚴格開罰」，讓他不滿直問「為何講得像是民眾問題一樣呢？」

貼文曝光後引起大量討論，部分網友認同是政策問題，「跟部隊一樣啊，你各位啊」、「不然要說隔離改三天是錯的嗎」、「人民被罵又不是第一天的事了，你還沒習慣？」、「都是你各位刁民鬆懈，害機師忍不住到處亂跑」、「慣老闆啊，都是員工的問題，公司運作合乎法規」、「防疫好：政府的功勞。出包後：民眾螺絲鬆了」、「笑死惹，永遠不知道檢討自己，都別人的錯」。

部分網友則指出，周遭配戴口罩的人確實與過去相比較少，「憑良心說，周遭很多人真的都沒在戴口罩了」、「就真的戴口罩的人變少了啊，勤洗手的人也變少了」、「去超商大部分都沒戴口罩，公家機關沒管制的民眾也不會主動戴」、「開罰是一回事，戴口罩、勤洗手跟少去人多的場所，本來就是個人在防疫上能為自己跟身邊親友做的事」、「一堆老人，學生去超商、賣場都不戴口罩，商家也沒人敢去勸導」。

口罩 疫情 機師 超商 PTT

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