餐廳裝潢太特別！ 座位全用「簾子」隔開 網：差點以為在醫院

去餐廳用餐時除了會挑選食物口感、品質及店員的服務態度外，餐廳內的裝潢和氣氛也相當重要。許多餐廳會將室內裝潢的有特色吸引消費者光顧，一名網友去一家餐廳吃飯時，發現裡面的座位竟是用「簾子」隔起來，令他相當驚訝，引起不少網友討論。

一名網友在「爆怨2公社」發文，他去餐廳用餐時發現室內裝潢相當特別，每個餐桌座位旁都加了「簾子」，簾子上層是採簍空設計、下層則是淡橘色的布面，將全部座位隔開，令原po不禁直呼，「老是有人說美學不重要，看吧，這餐廳的設計美學氣氛很微妙」。

此文一出，引起不少網友熱議，「1號病床點菜哦！」、「鄭小姐，我們來量血壓嘍～」、「差點以為在醫院」、「我以為是中醫的推拿室」、「可刷健保卡嗎？？」、「很有創意啊~醫療結合餐飲」、「老闆以前是不是想考醫學院沒考上」、「醫院主題餐廳」、「把餐廳搞到像病房，這裝潢的美學，我真的看不懂他的美在哪」、「這是醫院改的吧？」。

不過，有網友則認為，餐廳防疫相當用心，「餐廳防疫用心良苦啊～這是醫療等級的材質、抗菌防焰，懂嗎～」、「不要笑！設計師是超前部署！現在疫情的當下，這種設計多安全～」、「我覺得這很符合防疫」、「應該是因應疫情的關係，桌與桌間用醫院用的布簾做隔絕吧，畢竟裝設這個比較快，疫情過後拆除也比較快，而且費用應該比裝輕隔間便宜」。

有內行的網友表示，此產品叫隔簾，因醫院大量採用，所以又被稱為病床隔簾，其實隔簾這種產品是CP值很高，最基本的就是它是防焰產品，所以符合消防法規，「可以使用在營業場所，有的較高等級的會有防霉、防菌、防潑水、易清潔等設計，上方部分採網狀設計能讓空氣或空調更為流通，隱私與舒適兼顧，壞處的話就是像大家講的，一看到就聯想到醫院吧」。

有網友發現餐廳位於屏東東港，「這間不錯吃～在東港，推客家小炒、鹹烙餅」、「這間真的好吃，很推，但要排隊排很久」、「這家好吃，牛肉麵特大碗」。