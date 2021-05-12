宜蘭確診感染源不明！網掀遊藝場「未戴口罩、多外縣客」熟客還可換現金

台灣疫情升溫，其中案1202、30歲女性在宜蘭銀河百家樂電子遊藝場上班，其職位為「開分員」，負責清潔工作外，也需要示範設施操作、教導客人遊戲規則，難保持社交距離，故確診感染源不明。一名網友便發文詢問，他不理解新冠病毒如何從台北擴散至宜蘭，貼文引起網友熱議。

網友在PTT發文，他認為宜蘭的確診個案十分詭異，因為確診者只是當地遊藝場的開分小姐，平時少搭乘大眾運輸工具，多是騎機車上下班，大夜班下班後也都直接回家，「病毒怎麼跑都跑不到宜蘭那邊啊！」他更指出，密閉空間的傳統電子遊藝場在疫情期間十分危險，「遊藝場裡面，誰跟你帶口罩。抽煙的抽煙，嚼檳榔的嚼檳榔，吐痰的吐痰。」

貼文一出網友紛紛回覆，「病毒怎樣到那邊真的神奇」、「就表示有其他無症狀自癒的人把病毒帶到宜蘭去，自己沒事感染其他人」、「肯定是從北部傳去的啊」、「密閉空間一傳就很多人」、「 重點是賭徒會去各個賭場玩⋯」、「遊戲場這幾例感覺危險」、「這種直接跳別縣市的，基本上不用查了」、「遊藝場有可能雙北下去，雙北抓太緊」、「可能雙北有人跑到礁溪爽吧」、「其他遊藝場高機率也有接觸史，就看賭徒有沒有老實說了」。

根據「ETtoday」報導，許多外縣市的客人會專程來光顧這家遊藝場，據傳宜蘭的機台比較容易贏錢，因此不少人會專程搭車過來。

消息曝光後，有網友好奇「遊藝場到底在幹嘛」，意外釣出內行解惑。他指出遊藝場可以用贏得的代幣、分數、鋼珠換現金，「那些櫃檯的獎品是擺好看的，專門換錢的叫老鼠，因為都躲在密室。」他也說若不是熟客無法跟老鼠換錢，「要和店家、店員熟悉後，才有門路進去換現金。」他也說光顧的客人很多都是「老師、教授、公司主管、科技公司業務員、公務員，挑磚塊攪水泥的也不是沒有就是少，鄉民口中8+9反而更少。」

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