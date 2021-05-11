收納像亂葬崗！丹妮婊姐曝訂製系統衣櫃「後悔到死」 廠商道歉了

網紅丹妮婊姐9日在YouTube頻道上傳影片，抱怨住處訂做的系統衣櫃存在許多設計缺點，其中影片開頭以「歐X」、「X德」介紹，讓人輕易就猜出製作該款系統櫃的品牌業者。

影片中，丹妮婊姐點出系統衣櫃沒有預留足夠空間可置放長大衣或長洋裝，導致她的大衣、洋裝懸掛在衣架上後，尾端卻都被折到變皺，根本沒辦法好好收存，且衣櫃層板間距過大，也不易利用。

除此之外，當初拿到設計圖時與想像中的完全不同，身高166公分的丹妮婊姐沒辦法徒手拿取或掛上衣物，只好到傳統市場買了伸縮晾衣桿來「借力」掛衣，相當不便。下方系統櫃收納空間過淺，不只不易收納，也容易讓收納空間呈現凌亂感，丹妮婊姐也形容，將衣物折好放進內嵌式空格後「根本像是亂葬崗」，收納效果大大扣分。

丹妮婊姐列出8點系統櫃NG表現，影片才PO出短短一天就吸引近26萬次點閱，但當晚她卻在臉書留言向網友們喊話，「要看快看，因為我被要求把影片下架，我不知道這影片能撐多久。一言難盡，我以為我有言論自由，看來我沒有」，意外引來許多網友聲援，「這設計真的『很優秀』」、「還被威脅下架，『公關一百粉（分）』」、「廠商拿出一點風度好嗎！」

在網友連連砲轟下，該系統櫃品牌業者也在文章下方留言回應，表示虛心接受影片指教，也再次真誠致歉，強調「絕不干涉公眾的指教，謝謝大家，我們會盡快針對這次事件提出改善方式」。