快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小朋友隱瞞發燒還赴生日趴 單親媽：我蠢到去相信人性本善

聯合新聞網 / 綜合報導
一名單親媽媽在網路上po文，抱怨女兒同學的家長隱瞞自家小孩的生病狀況還到別人家玩。示意圖／ingimage
一名單親媽媽在網路上po文，抱怨女兒同學的家長隱瞞自家小孩的生病狀況還到別人家玩。示意圖／ingimage

國內新冠肺炎疫情再度升溫，今日指揮中心宣布新增7名本土個案、6名感染源不明，各縣市也開始拉高防疫層級，然而良好的防疫觀念仍有賴每個民眾確實配合才有效果。

有位單親媽媽在臉書社團匿名公社上po文抱怨，上周六小孩生日家裡辦活動，邀請了一些同學來家裡玩，然而其中有一位女同學早在前幾天就生病了，對方家長沒有事先告知，雖然來的時候，人都有戴口罩，但吃東西的時候還是有把口罩脫下來。

事後，當天來家裡的小朋友，又有一位出現發燒症狀沒有去上課，這名媽媽問了女兒才得知那天來家裡，有位女同學早就生病了的事。她馬上打電話，對方家長僅回答「想說小孩狀況有比較好了。」

然而，她告訴對方，「再怎麼樣也應該告訴我一下，讓我可以做好措施或是請妳們改天有機會再來，現在已經有其他小孩發燒了，如果家裡的小小孩（1歲6個月）也生病了該怎麼辦才好！」

沒想到對方家長卻回說，「我只能跟妳說聲抱歉！而且其他小孩有生病，妳不一定知道，很多都是無症狀的，而且難道生病就不能外出嗎？不能去學校上課嗎？」

聽完這番解釋，po文的這名媽媽頓時理智線斷裂，她認為所有的傳染病症狀都有潛伏期，而且那位家長還隱瞞自己的小孩生病這件事來到別人的家裡，而不是到學校或其他公共場所，萬一出了什麼問題，不是一句道歉就能解決的。

她感嘆自己實在太大意了，甚至蠢到去相信人性本善，不過自己也有錯，不應為了滿足小孩的生日願望而邀請同學來家裡開趴。不少網友留言「看完只有怒」、「有時候病快好的時候傳染力超驚人」、「好自私的家長」、「誠實說出來很困難嗎？至少知道實情還可以預防」、「接觸者全中鏢怎麼辦？」

延伸閱讀

疫情警戒升至第二級！各層級防疫事項看這裡

爆群聚童玩節停辦？ 宜縣府：滾動修正 該停就停

諾富特重症員工增兩位其一插管中 疫苗嚴重不良反應增一人

大眾運輸最新6大防疫措施看這 15日起雙鐵禁站票

相關新聞

收納像亂葬崗！丹妮婊姐曝訂製系統衣櫃「後悔到死」 廠商道歉了

網紅丹妮婊姐9日在YouTube頻道上傳影片，抱怨住處訂做的系統衣櫃存在許多設計缺點，其中影片開頭以「歐X」、「X德」介紹，讓人輕易就猜出製作該款系統櫃的品牌業者。

宜蘭5人確診感染源不明！老司機曝「遊藝場習性」憂：全場都中

國內新增六名不明感染源的本土案例，包括羅東銀河百家樂遊藝場群聚，為4名員工與1名常客，目前還查不出感染源，已有30幾人匡列居家隔離，有網友在PTT說，「台灣遊藝場都是小又擠，這種情況如果有裡面玩檯子，一定全場都中，不用懷疑」，這番言論讓網友們超憂心。

小朋友隱瞞發燒還赴生日趴 單親媽：我蠢到去相信人性本善

國內新冠肺炎疫情再度升溫，今日指揮中心宣布新增7名本土個案、6名感染源不明，各縣市也開始拉高防疫層級，然而良好的防疫觀念仍有賴每個民眾確實配合才有效果。

租屋正妹收到水費單驚呆「一期983元」 網質疑內情不單純

目前全台水情嚴峻，各地乾旱持續，許多縣市也繼續施行停供水措施，以節省水資源。就在大家努力省水的同時，有一名正妹在網路上貼出近二個月的水費通知單，繳費金額竟然高達983元，讓獨自一人在外租屋的她百思不得其解。

罰抄10幾篇課文寫不完！母求情遭師嗆「奈我何」 網正反論戰

「有錯則罰」從古至今作為台灣教育的鐵紀，鮮少受到家長質疑，然而無上限地罰抄課文究竟算不算體罰？一名媽媽日前在臉書公開和老師的對話內容，表示兒子頻遭老師罰抄課文...

吃牛排竟有大蟑螂飛進嘴裡 他痛罵店家只幫換位置沒多關心

餐廳環境整潔相當重要，若有蟑螂、老鼠等，消費者難免退避三舍。有網友表示，日前到台南某平價牛排店用餐，竟有一隻超大隻的蟑螂飛到兒子嘴裡停留，向店家反應後卻只能「換位置」，店員事後也沒有再關心，他痛罵「憑什麼要我們承受這種鳥事，掛著固定來清潔的公司牌子不覺得諷刺嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。