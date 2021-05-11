小朋友隱瞞發燒還赴生日趴 單親媽：我蠢到去相信人性本善

國內新冠肺炎疫情再度升溫，今日指揮中心宣布新增7名本土個案、6名感染源不明，各縣市也開始拉高防疫層級，然而良好的防疫觀念仍有賴每個民眾確實配合才有效果。

有位單親媽媽在臉書社團匿名公社上po文抱怨，上周六小孩生日家裡辦活動，邀請了一些同學來家裡玩，然而其中有一位女同學早在前幾天就生病了，對方家長沒有事先告知，雖然來的時候，人都有戴口罩，但吃東西的時候還是有把口罩脫下來。

事後，當天來家裡的小朋友，又有一位出現發燒症狀沒有去上課，這名媽媽問了女兒才得知那天來家裡，有位女同學早就生病了的事。她馬上打電話，對方家長僅回答「想說小孩狀況有比較好了。」

然而，她告訴對方，「再怎麼樣也應該告訴我一下，讓我可以做好措施或是請妳們改天有機會再來，現在已經有其他小孩發燒了，如果家裡的小小孩（1歲6個月）也生病了該怎麼辦才好！」

沒想到對方家長卻回說，「我只能跟妳說聲抱歉！而且其他小孩有生病，妳不一定知道，很多都是無症狀的，而且難道生病就不能外出嗎？不能去學校上課嗎？」

聽完這番解釋，po文的這名媽媽頓時理智線斷裂，她認為所有的傳染病症狀都有潛伏期，而且那位家長還隱瞞自己的小孩生病這件事來到別人的家裡，而不是到學校或其他公共場所，萬一出了什麼問題，不是一句道歉就能解決的。

她感嘆自己實在太大意了，甚至蠢到去相信人性本善，不過自己也有錯，不應為了滿足小孩的生日願望而邀請同學來家裡開趴。不少網友留言「看完只有怒」、「有時候病快好的時候傳染力超驚人」、「好自私的家長」、「誠實說出來很困難嗎？至少知道實情還可以預防」、「接觸者全中鏢怎麼辦？」