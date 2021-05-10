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前排球男友欠10萬又劈腿 米砂怒：別再叫女友付酒駕罰金

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅米砂遭前男友欠債。圖／翻攝自米砂IG
網紅米砂遭前男友欠債。圖／翻攝自米砂IG

網紅米砂日前爆出曾與李姓排球選手交往，然而對方卻在交往期間向她借了16萬元，沒多久男友便劈腿，兩人因此分手，然而一年來對方仍未還清剩餘的10萬欠款，她還爆料「不要再叫女友幫你付酒駕罰金，然後幫你付完你就劈腿」，痛批前男友根本是「台灣體壇悲歌」。

米砂與排球選手交往期間，曾被發現現身於球場為對方加油，然而兩人最終仍以分手收場。她近日貼出兩人的對話紀錄截圖，並指出對方仍欠她10萬元，且不斷找藉口不還錢，男方聲稱要去銀行匯款後卻不見蹤影，讓米砂發文大酸「有人知道他的行蹤嗎？我怕他在銀行遭遇不測，說好要匯款的，但已經一天快過了了」。

米砂表示，「我每次發文那個人就會叫我刪掉，說會妨礙他的排球約，然後要求通融幾天，但老兄你那麼在意排球簽約的話，是不是該在一年前把錢還一還呢？搞得好像是我的問題一樣欸！才幾十萬到底是有什麼障礙，還完錢就滾回去打你的排球，不要再叫女友幫你付酒駕罰金，然後幫你付完你就劈腿」。

米砂在直播中補充，兩人分手前對方向她借了16萬元，期間曾還了5萬元，但漸漸地沒有下文。她也在限時動態中指出，「想要快點擺脫匯款匯到消失的前男友，給他一年時間籌錢還籌不出來，台灣體壇悲歌，都分手一年還要聯絡這種破事，難道練球真的這麼辛苦嗎？會辛苦到昏倒在銀行嗎？」她也怒嗆「有種打工叫做AV男優，給欠錢的人參考一下」。

米砂爆料前男友欠債又劈腿。圖／取自Instagram
米砂爆料前男友欠債又劈腿。圖／取自Instagram

米砂爆料前男友欠債又劈腿。圖／取自Instagram
米砂爆料前男友欠債又劈腿。圖／取自Instagram

米砂爆料前男友欠債又劈腿。圖／取自Instagram
米砂爆料前男友欠債又劈腿。圖／取自Instagram

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