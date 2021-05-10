外送員傳「360字長文」不想送餐上樓 網眾怒：別叫了讓他失業

外送服務主打讓客人站在家門口就能取餐，因此相當受到現代人青睞，然而仍不時有外送員不願送上樓，導致與客人之間的矛盾衝突。有網友日前叫了外送，竟收到外送員長篇大論的回覆，以情緒勒索的方式要求他「以信用卡結帳」，好讓外送員能將餐點寄放大樓管理員，省下上樓的時間。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文指出，家人因腳傷不方便出門而叫了餐點外送，想不到竟遭到外送員「情緒勒索」，外送員以一大篇長達360字的訊息向他表示，「尊敬的客人你好，當你下訂單的同時，我們到店家需要時間，甚至遇到惡劣店家時，等餐時間都是半小時以上，再到客人指定地點也需要時間，順利的話一張好單可以20分鐘內送達，壞的話都是半小時以上」。

外送員直說，「非常希望住大樓的客人能用信用卡訂餐，這樣我們可以第一時間把餐點寄放管理員，省掉我們上下樓的寶貴時間，尤其是舊公寓大樓住戶，更是希望能追蹤外送員，提早等候取餐」。

外送員說，「全職外送員一天跑10到14小時，每個月光是遇到我們送上樓的客人，損失的薪水約少掉6000到2萬元的收入，舉實例來說，很多跑左營12小時的收入只有在4到5萬間，原因就是都要送上樓導致的。因此如果你是舊公寓大樓住戶，麻煩注意提前等候取餐，如果是一般或大樓住戶，請用信用卡訂餐」。

外送員傳訊息要求客人，不要讓他浪費時間上樓送餐。圖／取自 臉書

外送員的誇張訊息曝光後，引來網友一陣撻伐，發文網友直說「看完之後非常生氣」，他諷刺表示，「以後麻煩各位不要這麼懶，少叫外送，讓外送員不要跑的這麼辛苦」。

其他網友也說「外送員難養又嬌貴」、「請外送員不要用你的情緒、思維、價值觀做這份工作，沒人逼你們做外送員，不想做就回去當媽寶、啃老族，不要一副跩個258萬的」、「快讓他們失業」、「嗯~那我以後決定不叫外送了，外送員實在太辛苦了」。