女自製「防狼裝置」逮內衣賊 設計圖引網大讚：好機智

獨自居住在外，得隨時注意自身安全！一名女網友近日透露，她透過自製的「防狼裝置」，現場逮到正在偷竊自己貼身衣物的現行犯。她也分享手繪的機關設計圖，呼籲隻身一人外宿的網友，務必懂得保護自己。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，日前晚間7點左右，她關燈在房內休息，唯獨開著浴室的燈。然而，浴室突然傳來窗邊物品掉落的聲音，她指出，那是自己刻意擺放的機關，只要有人拉開紗窗就會掉下來，並發出明顯的聲響。

原PO接著說，透過這個機關，她馬上起了疑心，隨著聲音越來越大，肯定絕非老鼠所為後，她維持房內關燈的狀態，探頭往浴室裡看，果然逮到一名男子正趴在窗戶外，利用折成長條狀的衣架試圖勾取她的貼身衣物。

原PO說明，她當下先記住犯案人的特徵，隨後再大喊「你在幹什麼！」歹徒嚇到後迅速逃離，她則馬上聯絡房東並報警處理。而警方根據監視器畫面拍下的身影，目前已經順利抓到其中一名犯案人，為同住一棟的其他房客。

原PO補充，事發後房東立即讓犯案人退租，請其家人帶回。然而最讓她害怕的是，其實還有另一名共犯至今仍下落不明，且這兩個犯人在犯案前曾探勘過地形，意即並非第一次從外抵達她的房間。她文末也再三呼籲，獨自外宿一定要注意安全。

文章底下湧入網友回應「妳處理得好棒」、「很機智勇敢」、「住外面的一定要聰明」、「不知道得逞多少次了，遇到妳夠謹慎才栽在妳手上」、「天啊超級噁心」等；此外，有人詢問自製機關的方法，原PO也附上手繪的示意圖，表示可以在窗戶的凹槽擺放除溼用的木炭，因為質地很脆，掉落時會發出蠻大的聲音，可以藉此警示自己。