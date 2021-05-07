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點外送牛肉麵備註「常客」還要求多加肉 老闆拒：哪位啊？
店家做生意總是希望客人多多回流，因此有些老闆會給予老顧客一些優惠，藉此盼穩定客群，但如果客人主動要求可能會讓店家反感。一名開牛肉麵店的老闆在臉書貼文抱怨，表示接到一張自稱是常客的顧客外送單，上面還備註希望老闆能多給一些肉品和內容物，讓他看了很傻眼，網友們也大罵「太不要臉」。
這名老闆在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，從截圖看到有顧客點了一碗小碗牛肉麵和一份燙青菜，看似沒什麼異樣，但仔細一看會發現兩份餐點下方都備註著「本店常客，常常回購」，後面竟然還要求「再幫我加一些肉品及內容物」，讓老闆很傻眼。
老闆哭笑不得的說「還真不知道她是哪一位，她後來有下單，但我還是照正常出餐」，貼文也讓網友們群起撻伐，「奧客最喜歡說他是常客，要給他招待，卻沒有任何一個店員認識他」、「有時會有這種自以為熟客的，但會被店員記住通常是因為他很奧」、「備注欄不是許願池好嗎？」、「我們店裏也遇過」、「不要臉最大」。
還有人感嘆地說「很多客人都不知道成本很高，然後『不合理』要求一堆」、「這不是擺明要凹店家？東西不給多就惡評，這就是台灣消費文化嗎？」、「真心覺得誇張，不要臉到這種程度，台灣教育令人堪憂」。
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