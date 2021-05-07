大學畢業當外送員被親戚瞧不起 眾人安慰「比啃老強的多」

外送平台崛起後讓外送服務趨於成熟，入行門檻低、工作時間又自由，吸引許多人投入這個行業，但即使靠勞力賺錢，仍有人對這份工作投以鄙視眼光。一名外送員發文抱怨被叔叔看不起，讓他不滿又無奈，但鄉民們一面倒地力挺安慰「職業不分貴賤」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」透露自己大學畢業後從事全職外送員，每天辛苦地在外面接單送餐，靠自己的勞力來賺錢，但卻被親戚看不起。原PO說日前從媽媽口中得知，叔叔對於他大學畢業卻跑去當外送員很不以為然，讓他生氣又無奈。

他說自己很喜歡外送員這份工作，不介意叔叔怎麼想，但卻很在意媽媽的感受，「畢竟自己孩子被別人看不起，做媽的心情不會多好」。原PO想問其他同行「各位有因為全職當外送員，而被親戚或家人看不起嗎？」

網友一面倒地為原PO抱不平，「不偷不搶正當賺錢，有甚麼好瞧不起的？」、「只要勤勞工作賺錢，做什麼都是好的」、「你有能力養自己對自己負責就行了，做自己喜歡的事就好，因為就算你表現再好，總有一個人有意見，難道要為那個對你有意見的人在難過？活的快樂最重要」、「靠自己雙手努力打拚賺錢是有什麼好瞧不起的，總比遊手好閒只會啃老的強得多」。

還有同行以過來人經驗安慰他，「我碩士，大學教課2年，進公司月薪6萬5，疫情爆發被裁員，現在跑UB，也是被看不起。你要知道你現在在正確的道路上就好」、「我原本是郵差，受不了一堆複雜的人&事後離職了，現在是個全職外送員，我做得很開心，客人評價都4.8∼4.9顆星，這樣有事嗎？」、「我也被親戚看不起過啊，但講出月收入比他們兒女都還高，他們就閉嘴了！但外送這工作真的不是永久的，有比較好制度穩定的建議還是趕快換跑道」。