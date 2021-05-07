客抱怨煎鍋貼不戴手套 店員解釋原因網力挺「戴著更髒」

現代人講究食品安全，許多餐飲業者不論內場或外場人員都會戴上手套、口罩，不僅防疫也保持衛生。一名在鍋貼店工作的女網友PO文抱怨，表示日前有位客人不滿他們工作時不戴手套，但她覺得煎鍋貼戴手套反而危險，客人不明就裡的質疑讓她覺得很委屈，貼文一出讓許多鄉民為她抱不平。

原PO在臉書「爆怨2公社」透露日前有客人到店裡消費，看到店員沒戴手套竟然不滿地質問「你們煎鍋貼煮水餃都不戴手套的？」老闆被問得無言以對，原PO只好跳出來解釋「我們戴手套煎鍋貼，手套溶化非常危險」，而客人的質疑也讓她覺得很無奈，「我只想問必須要戴手套嗎？戴手套做事超不方便」。

網友一面倒地為原PO抱屈，「手套更髒，很多人真的不懂裝懂」、「手套比手還髒，沒觀念。食品加工才戴手套，料理哪有人戴手套」、「戴手套做餐飲是怕手髒，才不是顧慮食材衛生咧」、「我說真的，目前我遇過所有有戴手套的店家，他們碰完食物還跟我收錢找錢，我覺得看起來更髒」、「有些戴手套的店家，收錢找錢也不會拔下來，不知道在戴什麼意思的」、「我們家是做生魚片的，也常常要切魚肉，戴手套切也是很危險的，再來很多戴手套的老闆同一雙手套要切食物還要跟客人互取金錢，那戴手套真的是衛生嗎？有時只是假象而已」。

更有人解釋戴手套反而髒的原因，「其實做廚房不戴手套比較衛生，手套戴著不會想到要洗手，不戴手套反而會一直洗手」、「沒戴手套才是乾淨的，因為手髒了會洗，戴手套是怕手髒，手套戴在手上沒感覺髒根本不會洗好嗎」。