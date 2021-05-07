你是工具人還是暖男？女孩找你做這幾件事　超過五項小心你已被收進工具箱！

比悲傷更悲傷的故事

在感情世界裡，總是會有一群默默等待招喚，不求回報的痴情人，在情海裡苦苦守候、載浮載沉，擺明被利用了卻不自知，又或者甘願當備胎守護對方，沈浸在被需要的感覺，抱著與對方進一步發展的錯誤期待，我們稱之為「工具人」。

工具人顧名思義，不論是修電腦、當司機還是具備三餐兼宵夜外送技能，技能五花八門，其中哪些最常被網友討論呢？

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶您一起看看，近一年最受網友熱議的「工具人技能」中有哪些，你如果超過一半都有做過，小心你已經收進她的「工具箱」！

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NO.10缺業績要你斗內

一般人月底沒錢，都靠吃土過日子，但有工具箱的妹子月底缺業績，就會找工具人乾爹抖內，有時是保單還差一筆、信用卡還差一張，或是直播缺一隻火箭禮物，撒嬌裝可愛ㄋㄞ一下，讓工具人心癢得不要不要的，即使東西根本用不到，還是會全部給她包軌，更慘的案例，還有人被詐騙捲款後，才發正妹帳號背後是個大叔，只能說腦波弱工具人要特別小心！

召喚術語：可以幫人家下單／刷禮物咪

技能難度：★★★★★

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NO 9幫忙打掃丟垃圾

都說正妹旁邊的空氣都是粉紅色，連上廁所都是香的，在有工具人的女孩世界裡，當然不會有髒亂兩個字！我們常聽過，女生房間亂起來比男生還可怕，還有人說越漂亮的女孩房間越亂，如果她不是這樣，或許就是有專屬人肉掃地機器人幫忙維護，像追垃圾車、掃地這種瑣事，不但可以讓你接近她的住所，還可以得到免費的清潔服務，交給工具人處理真香～

召喚術語：來不及丟垃圾，拜偷你了！

技能難度：★★

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NO.8找你訴苦才出現

不同於實體工具人，有車有錢或者能付出勞力，專門傾聽對方抱怨與心事的「心靈工具人」也是很常見到的，這樣的人善於默默陪伴，適時給予一些建議與回饋，主動邀約對方時，對方通常很常沒空，只有她需要你時才會出現，可能是上班被老闆罵，考試又不及格，或者跟男友吵架需要找個人發洩，不把你當成有來有往的朋友，而是有需要才會使用的心靈垃圾桶。

召喚術語：在嗎～心情好差:(

技能難度：★★

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NO.7免費搬家跑腿

當女孩願意讓你踏入她的閨房，背後意義的是什麼？對於一般人來說可能有很多暗示，但對工具人來說，絕對是她要搬家了！女孩子一個人在外租屋，總是會有換住處的需求，搬家這種勞累又煩神的事情，就是打包跟搬家工具人上場的時刻，免費幫忙搬出一個個沈重的紙箱與雜物，穿梭狹窄樓梯的老公寓，被關上門謝謝你的幫忙，工具人或許走不進女孩的心，但可以搬空她的家（？）

召喚術語：搬家好累累內！

技能難度：★★★

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NO. 6換燈泡修水電

「工具」顧名思義就是是指能夠方便人們完成工作的器具，擁有人肉工具箱的女生口袋名單中，一定會有那位懂3C會水電的男人，舉凡電腦、電視螢幕不亮，馬桶堵塞或換燈泡，即使這些事情通常不會太難，但對於有工具箱的女孩來說，她們不需要動腦更不用活動手腳，因為一通電話通常會有人代勞，更高級的還有手機換電池、貼銀幕等這種更難的術活，他們不是天生愛維修，而是享受被需要的成就感。

召喚術語：電腦壞掉惹你會修嗎

技能難度：★★★

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NO.5幫拍美照不合照

如果你常常帶她去網美景點玩耍，幫她拍美照，但她的IG從來沒有你的身影，不曾透露跟你出門的跡象，只會發自己的水水照打卡，相片也只會存在她手機，不讓你掌握她未修圖前的原圖，你很有可能就是她的「人肉腳架」工具人，這種狀況女孩不會通常不會與工具人合照，留給別人任何誤會的機會，不留痕跡最高明，最高品質靜悄悄。

召喚術語：鼻要合照啦～你幫我拍就好！

技能難度：★★★

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NO.4出門費用你出

有一種悲傷，是笑著與你分開，思念卻背對背張望，但在工具人世界中，比悲傷更悲傷的事，莫過於把你當成她的提款卡。一起出門搭車、吃飯、看電影等娛樂，全部都是你的事，到了服務生拿出帳單的結帳時刻，懂得養工具人的女孩通常會使出尿遁或是補妝之術，直接離開任何需要付錢的現場，接著讓錢包工具人上場，不過往好處想，在工具人等級中這算高等的，畢竟有的人連出門見面的機會都沒有⋯

召喚術語：結帳？我先去上廁所唷

技能難度：★★★★

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NO.3許願要求禮物

小時候我們都以為跟聖誕老人許願，禮物就會從煙囪掉下來，長大後才發現，在有工具箱的女孩世界裡，工具人就是她們的聖誕老人，不用等到12月25日，只要給個明示隨時隨地都有，截圖某名牌包丟到限時動態「想要～」，想要哪牌口紅就轉發動動手指，等待工具人上鉤，再若有似無地開玩笑要求你買給她，輕鬆達成目標，不過這技能在工具人世界裡，口袋不夠深還無法勝任咧！

召喚術語：你會買給人家嗎（無辜臉）～

技能難度：★★★★★

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NO.2當司機幫接送

女孩可以不要跟你吃飯，但一定會通勤移動上下課、上下班，搭捷運不一定有位置可以坐，叫Uber費用累積很可觀，這時候又是工具人出場的時刻啦！擔任她的專屬司機到處跑，平常遇到計程車大哥至少還會聽他高談闊論，但你如果是她的工具人，極有可能上車簡單聊兩句哈囉你好，接著就開始滑手機睡覺，把你當做免費又安靜的優質駕駛，但不會給你五顆星好評，只會獲得下次同樣場合再見的預約，不過往好處想，想要當司機也是需要點門檻的，畢竟挑一點的人只願坐在四輪哭泣，也不要在機車後座歡笑呢！

召喚術語：我家好遠～好累唷，你有開車來嗎？

技能難度：★★★★

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NO.1外送宵夜三餐

俗話說想要掌握一個人的心，你必須先掌握她的胃，放眼望去工具人技能中，能夠製造最多機會，又不會有太多接觸的，莫過於每日的三餐、飲料或宵夜時間了！當你聽到對方說「肚子好餓，好懶得出去買」通常就是暗示工具人該出動，不論是搭車靠雙腳，還是用兩輪或四輪代步外送都不重要，只要食物袋子沒破掉，紅豆湯沒有灑出來就好，對方接下一句「謝謝掰掰」就上樓吃飽睡覺，看到這你是否也默默地流下兩行淚了呢⋯

召喚術語：肚子餓餓想吃ＸＸ好懶得買～

技能難度：★★★

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月04日至2021年05月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『工具人技能』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



