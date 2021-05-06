媽帶腸病毒小孩趴趴走害社區7童中鏢 網怒了：太自私

腸病毒在5、6月時是高峰期，近日有媽媽抱怨鄰居家的小孩明明因為感染腸病毒停課，卻不確實在家、到處亂跑。因為之前就曾有其他鄰居的小孩得病還到處亂竄，導致社區7個小朋友都中鏢的案例，因此該名家長也特別生氣，文章一出引發廣大迴響。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，鄰居家的2個小孩因為腸病毒停課在家，明明還在發燒流鼻涕，結果還跑來原PO家跟她孩子玩，因此她當下也嚴厲問：「誰說你們可以來的？感冒不好好待在家，還跑出來幹嘛？」、「你們都有生病，就不要玩在一起，到時候互相傳染，趕快回去，等沒有生病了再一起玩。」

由於原PO音量不小，她也認為鄰居聽到了，沒想到下午出門在路上遇到鄰居，對方似乎沒把上午的話聽進去，仍帶著2個生病的小朋友趴趴走，還帶到另名剛生小嬰兒的鄰居家。原PO忍無可忍直接嗆聲：「真的很有病欸，孩子生病還一直到處跑，現在又跑去有小寶寶的家裡，是想把病毒到處散播嗎？」而鄰居也惱羞成怒嗆原PO「多管閒事」。

這一嗆讓原PO理智線斷掉，怒批：「妳忘了上次她（生小嬰兒的鄰居）家孩子得腸病毒，還帶過來跟我們的孩子玩，結果我們孩子嘴破、長疹子，一個多禮拜不吃不喝嗎？事後才知道我們這附近6、7個孩子，都在差不多的時間裡全部中腸病毒」，可惜對方仍認為她小題大作，讓原PO感慨表示，「當媽媽的最害怕孩子生病，為什麼有些媽媽就不會互相體諒呢？」

對此，底下網友也紛紛回應：「這媽媽真的很自私，沒有同理心」、「看了內容真的會讓人爆炸」、「小孩生病很難照顧，真的不要一個傳一個，生病就乖乖在家休息很難嗎？」、「小孩腸病毒重症會死人的，也太輕忽了吧？」、「不是沒有同理心，但有些人真的不知道事情嚴重性，有的孩子有先天性疾病，如先天性心臟病，別家小孩可能感冒咳個兩天就會好，心臟病的孩子通常都是要住院的，而且一不小心就重症」。